日向坂４６の小坂菜緒（２３）と金村美玖（２３）の「なおみく」コンビが、最新曲「お願いバッハ！」でＷセンターを務め、開催中の全国ツアー「日向坂４６ ＡＲＥＮＡ ＴＯＵＲ ２０２５『ＭＯＮＳＴＥＲ ＧＲＯＯＶＥ』」でもグループをけん引している。モデルとして東京ガールズコレクション（ＴＧＣ）などにも出演する２人が苦楽をともにしてきた同期、そして後輩メンバーへの思い、未来の日向坂４６を語った。

いつもとは違った雰囲気の衣装とメークがモデルとしての存在感を際立てた。取材はＴＧＣの会場で実施。ランウェイを堂々と歩き、小坂は「いつも深呼吸を忘れるくらい緊張しすぎるので、『落ち着け』と自分に言い聞かせて穏やかな気持ちで歩けるようにしました」と振り返り、金村も「サブカルっぽい衣装でいつもの私とは違う雰囲気になれて楽しいです」と笑顔を見せた。

小坂はファッション雑誌「ｎｏｎ−ｎｏ」の専属モデル、金村は「ｂｉｓ」のレギュラーモデルを務めている。小坂は「日向坂４６でのグラビアの撮影をする時のポージングや表情はすごいバリエーションが増えたと思います」と実感。金村は「アイドルと違った一面が見られることをファンの方も喜んでくださる。いろんな面をお見せすることができるのがモデルをやってよかったと思えるところです」とグループ活動にも好影響を与えているという。

アイドルとしては、ついに「なおみく」コンビでＷセンターとなった。金村は「『お願いバッハ！』のＭＶ撮影でもモデルっぽいヘアスタイルで撮影をしたいという監督からのリクエストがありました。２人だからこそできる世界観です」とアピール。小坂は「２人の新しい可能性を見つけ、日向坂４６としても新たな一面をどんどん発見したいです」とグループにも還元する。

開催中の全国ツアーも２人がけん引する。１９日から３日間、国立代々木競技場第一体育館での公演を控える。金村は「ツアーのタイトルが『ＭＯＮＳＴＥＲ ＧＲＯＯＶＥ』の通り、これまでとガラっと雰囲気が変わっています。びっくりしてもらえると思う。ファンの皆さんに一緒に楽しんでいただけるような空間をみんなで作り上げます」と予告した。

卒業を発表している同じ二期生・河田陽菜（２４）と立つ最後のツアー。二期生は河田を含めても、残るは松田好花（２６）と４人のみ。金村は「さみしさはある」と惜しみつつ「でも私たち二期生には強い信頼関係がある。だから一緒にいられる時間を目いっぱい楽しむだけなんです」と前を向く。

今回は新加入の五期生も合わせて全員で回る初めてのツアーでもある。小坂は「二期生ができることはどんどん後輩に伝えていくということ。いずれは後輩たちにグループを引っ張っていってもらわなければいけないので、教えるという役割も果たしたい」と見据えた。

さらに２２年以降遠ざかっているＮＨＫ紅白歌合戦にも言及。今年の選出はならなかったが、金村は「四期生と五期生は紅白歌合戦に出たことがないけど、私の中でその経験がすごく大きかったです。いつかまたみんなで出たい。私たちが経験したこと、糧になったことを後輩にも経験してほしい。そう思うとまだまだやり残していることがあると思います」と使命感を抱く。小坂も「いつかはドームツアーをやりたい。地方の大きい会場でもライブをするのが夢です」と思いをはせた。

◇小坂菜緒（こさか・なお）２００２年９月７日生まれ。大阪府出身。１７年８月に「けやき坂４６ 追加メンバー募集オーディション」に合格。同月お披露目された。１９年に日向坂４６の１ｓｔシングル「キュン」でセンターに選ばれる。２４年に大河ドラマ「光る君へ」などに出演。２５年１０月３１日よりＷＯＷＯＷ連続ドラマ「ストロボ・エッジ Ｓｅａｓｏｎ１」に出演。特技はバレーボール。身長１６１．５センチ。血液型Ｏ。

◇金村美玖（かねむら・みく）２００２年９月１０日生まれ。埼玉県出身。１７年８月に「けやき坂４６ 追加メンバー募集オーディション」に合格。同月にお披露目された。２１年の日向坂４６の６枚目シングル「ってか」で表題曲初センター。２２年に１ｓｔ写真集「羅針盤」（光文社）を発売。「コマーシャル・フォト」（玄光社）で『Ｃｒｅａｔｅ Ｍｙ Ｂｏｏｋ』を連載中。特技はサックス。１６３センチ。血液型Ｏ。