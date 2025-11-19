「take over」の意味は？簡単な組みあわせだからこそ覚えにくい…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「take over」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
「take」も「over」もよく知っている単語だからこそ、熟語になると混乱してしまいますよね。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「引き継ぐ」でした！
それぞれの単語を直訳すると、「take」＝「取る」＋「over」＝「上に」、つまり「上に取る」という意味を表しています。
そこから「主導権を握る、引き継ぐ」をイメージすると覚えやすいですよ。
「We will take over the operations and further expand.」
（事業を引き継ぎ、さらに拡大する）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部