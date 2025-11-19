これだけ打ち合わせれば安心！合コン前の女子ミーティング９パターン
合コンはある意味「団体戦」なので、出陣前の作戦会議は重要です。では、女同士で話し合っておくべきなのは、どんな事柄なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性116名に聞いたアンケートを参考に「これだけ打ち合わせれば安心！合コン前の女子ミーティング」をご紹介します。
【１】話していいこととダメなことをすり合わせる
「お互いに言われたら困ることはいろいろあるはず（苦笑）」（10代女性）というように、先にきちんと話し合っておけば、うっかり地雷を踏む心配もないようです。性格や恋愛経験など、漏れなくすり合わせられるよう、チェックリストを作ってもいいかもしれません。
【２】服がかぶらないよう当日までにコーデを確認する
「似た服を着てるとイメージが定着しない」（20代女性）というように、「外見」は出会いの場においてかなり重要な意味合いを持つので、事前に調整しておいたほうがいいかもしれません。軽く見られたくない場合は肌見せを控えるなど、ブランディングも兼ねたコーデを心がけましょう。
【３】つまらなかった場合の自然な切り上げ方を考える
「言い訳がバラバラになると押し切られてしまいそう」（20代女性）というように、二次会に行きたくない場合も、全員の意思統一が大切になりそうです。「あんまり楽しくないな」と感じた段階で幹事から「明日の朝が早い」と切り出すなど、早めに手を打つのがカギとなるでしょう。
【４】中間作戦会議を開く場合のトイレタイムを設定する
「その後の流れの相談は必要だと思う」（20代女性）というように、実際に合コンがはじまってから、もう一度態勢を立て直したいと考える女性もいるようです。あまりあからさまにならないよう、時間差で席を立つなど、小ワザをきかせてはいかがでしょうか。
【５】助けがほしい場合のSOSサインを決める
「変な人がいることもあるから、予防策は万全に！」（20代女性）というように、何度も合コンに参加している猛者は、おかしな男性が紛れ込んでいた場合の救済策までしっかり考えているようです。全員が楽しめる場になるよう、お酒が入っても友達への気配りを忘れないようにしましょう。
【６】場を盛り上げるための役割分担をする
「全員がお笑いに走ると収拾がつかないし…」（20代女性）というように、キャラ付けをして女性陣全体で会を盛り上げる工夫もしたほうがよさそうです。少なくとも、恋人を作る目的で参加している女性に「汚れ役」を押し付けないのが友情でしょう。
【７】好みの相手を仕草で知らせる練習をする
「狙ってる相手がかぶったら最悪ですから！」（10代女性）というように、効率よく戦うためにも、自分のターゲットを伝え合う手段を用意しておいたほうがいいかもしれません。耳に髪をかける、特定のキーワードを言うなど、スパイ気分で楽しんでみてはいかがでしょうか。
【８】お互いの今日のスタンスを明確にする
「彼氏がほしいのか、盛り上がりたいだけなのかで全然違う」（20代女性）というように、合コンに参加する目的を確認しておけば、互いに良いパスが出せそうです。できれば「男子と普通にワイワイしたい」「真剣に付き合う相手を探したい」などと全員の姿勢が統一できているのが理想でしょう。
【９】幹事から知りうる限りの情報を引き出す
「相手を知らないと作戦も立てられない」（20代女性）というように、合コンは情報戦でもあるため、いかに男性陣の素性を聞き出しておくかがポイントになりそうです。名前と出身校だけでもわかれば、SNSで下調べをしてもいいでしょう。
相手の情報や服装など、当日話し合うのでは間に合わない項目もあるようです。合コンが決まった時点で一度ミーティングを開くと、いろいろ準備ができてよさそうです。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計116名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】話していいこととダメなことをすり合わせる
「お互いに言われたら困ることはいろいろあるはず（苦笑）」（10代女性）というように、先にきちんと話し合っておけば、うっかり地雷を踏む心配もないようです。性格や恋愛経験など、漏れなくすり合わせられるよう、チェックリストを作ってもいいかもしれません。
「似た服を着てるとイメージが定着しない」（20代女性）というように、「外見」は出会いの場においてかなり重要な意味合いを持つので、事前に調整しておいたほうがいいかもしれません。軽く見られたくない場合は肌見せを控えるなど、ブランディングも兼ねたコーデを心がけましょう。
【３】つまらなかった場合の自然な切り上げ方を考える
「言い訳がバラバラになると押し切られてしまいそう」（20代女性）というように、二次会に行きたくない場合も、全員の意思統一が大切になりそうです。「あんまり楽しくないな」と感じた段階で幹事から「明日の朝が早い」と切り出すなど、早めに手を打つのがカギとなるでしょう。
【４】中間作戦会議を開く場合のトイレタイムを設定する
「その後の流れの相談は必要だと思う」（20代女性）というように、実際に合コンがはじまってから、もう一度態勢を立て直したいと考える女性もいるようです。あまりあからさまにならないよう、時間差で席を立つなど、小ワザをきかせてはいかがでしょうか。
【５】助けがほしい場合のSOSサインを決める
「変な人がいることもあるから、予防策は万全に！」（20代女性）というように、何度も合コンに参加している猛者は、おかしな男性が紛れ込んでいた場合の救済策までしっかり考えているようです。全員が楽しめる場になるよう、お酒が入っても友達への気配りを忘れないようにしましょう。
【６】場を盛り上げるための役割分担をする
「全員がお笑いに走ると収拾がつかないし…」（20代女性）というように、キャラ付けをして女性陣全体で会を盛り上げる工夫もしたほうがよさそうです。少なくとも、恋人を作る目的で参加している女性に「汚れ役」を押し付けないのが友情でしょう。
【７】好みの相手を仕草で知らせる練習をする
「狙ってる相手がかぶったら最悪ですから！」（10代女性）というように、効率よく戦うためにも、自分のターゲットを伝え合う手段を用意しておいたほうがいいかもしれません。耳に髪をかける、特定のキーワードを言うなど、スパイ気分で楽しんでみてはいかがでしょうか。
【８】お互いの今日のスタンスを明確にする
「彼氏がほしいのか、盛り上がりたいだけなのかで全然違う」（20代女性）というように、合コンに参加する目的を確認しておけば、互いに良いパスが出せそうです。できれば「男子と普通にワイワイしたい」「真剣に付き合う相手を探したい」などと全員の姿勢が統一できているのが理想でしょう。
【９】幹事から知りうる限りの情報を引き出す
「相手を知らないと作戦も立てられない」（20代女性）というように、合コンは情報戦でもあるため、いかに男性陣の素性を聞き出しておくかがポイントになりそうです。名前と出身校だけでもわかれば、SNSで下調べをしてもいいでしょう。
相手の情報や服装など、当日話し合うのでは間に合わない項目もあるようです。合コンが決まった時点で一度ミーティングを開くと、いろいろ準備ができてよさそうです。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計116名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査