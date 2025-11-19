全日本プロレスは１８日、都内で「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（開幕戦・２２日、後楽園ホール）の記者会見を開催した。

会見には、田村男児と組む佐藤光留を除く全選手が出席。２０１４年以来、１１年ぶり３度目となる最強タッグに参戦する「ＨＡＶＯＣ」潮粼豪は「芦野選手とＨＡＶＯＣとして今回は優勝を掴みたいと思います」と宣言。芦野祥太郎は「豪さんとのタッグ、本格始動が１１月２２日後楽園ホールからです。どうなるのか全くわかりません。ただ、楽しみでしかない」と期待し優勝決定戦を同じ「ＨＡＶＯＣ」で世界タッグ王者のザイオン、オデッセィと「４人で決勝を戦いたいですね。どっちが勝ってもすべてのタイトルをＨＡＶＯＣのところに。終わった後はみんなで飲みに行きましょう」と掲げた。

潮崎は過去２度の出場は宮原健斗と組みいずれも準優勝だった。それだけに「世界最強タッグで、最強の名をつかめなかったんでね。そういう面では自分にとっては心残りはあります」と振り返り今大会で「個性のある人たちを打ち破って、ＨＡＶＯＣが一番になりますよ」と宣言した。

１１・２２開幕戦は、北斗軍の大森北斗、羆嵐と対戦する。北斗軍のリーダー、大森が潮崎に対し「みんな思ってることなんだけど、お前ちょっと浮いてないか。俺は４０過ぎてやっぱり全然違うことやりたい、頑張っていきたいっていう気持ちはすごい伝わるんだけど。やっぱＳＮＳ見てても他のメンバーと違ってちょっとお前だけ浮いてるんだよ。スタッフもみんな気づき始めてるけど、潮粼お前ちょっとアホだろ」と激しく罵倒した。

さらに「そんなお前がな、一番輝ける場ってなんだかわかるか、お前？北斗軍だよ、お前。開幕戦、俺がお前からきっちりスリーカウント取ってってやるから、潮粼、お前北斗軍に来い。ＨＡＶＯＣでおまえちょっと浮いてるよ。そんなお前が最高に輝ける場所、最後の希望。それが北斗軍だ」と北斗軍入りを勧誘した。

この挑発を時折、笑顔で受け流した潮崎は大森へ「輝ける？俺、そこで」と問いかけると大森は「お前、それしかないだろ。お前浮いてるってどころじゃないぞ。浮きすぎ」と断じた。これに潮粼は「初戦、北斗軍とやり合うと思うので。きっちりと試合で自分は、北斗軍には入れないということを分からせたいと思います」と誓った。

今年の「最強タッグ」は全１２チームがＡ・Ｂの２ブロックに分かれ、リーグ戦で激突。今月２２日の後楽園ホール大会で開幕。１２・７愛知・ポートメッセなごや 第２展示館まで公式戦を行う。両ブロックの勝ち点最上位チームが１２・１０後楽園で優勝決定戦で今年の最強タッグを争う。

出場チームは以下の通り。

《Ａブロック》

鈴木秀樹＆真霜拳號

綾部蓮＆タロース

芦野祥太郎＆潮粼豪

大森北斗＆羆嵐

ＭＵＳＡＳＨＩ＆吉岡世起

田村男児＆佐藤光留

《Ｂブロック》

ザイオン＆オデッセイ

宮原健斗＆デイビーボーイ・スミスＪｒ．

青柳優馬＆安齊勇馬

本田竜輝＆野村直矢

他花師＆黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯ

◆１１・２２後楽園公式戦

▼Ａブロック公式戦

鈴木秀樹 真霜拳號 ｖｓ 綾部蓮 タロース

▼同

芦野祥太郎 潮粼豪 ｖｓ 大森北斗 羆嵐

▼Ｂブロック公式戦

宮原健斗 デイビーボーイ・スミスＪｒ． ｖｓ 本田竜輝 野村直矢

▼同

青柳優馬 安齊勇馬 ｖｓ 青柳亮生 ライジングＨＡＹＡＴＯ

▼同

ザイオン オデッセイ ｖｓ 他花師 黒潮ＴＯＫＹＯジャパン