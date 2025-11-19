東京都内の一等地にあるビルを相続した青木さん（50代男性）。親から受け継いだ大切な土地と建物を、家族で設立した法人に譲渡し、節税と資産運用を目的に運営してきました。しかし、築30年を超える建物の老朽化や、将来の相続・事業承継を見据えたとき、「このまま持ち続けるべきなのか」「売却して整理すべきなのか」という迷いを抱えるようになったと言います。さらには、法人化の過程で生じた“名義の分離”が、相続税の大きな負担につながる可能性も浮上。専門家の検証によって明らかになった問題点とは？ そして青木さんが出した決断とは――。相続実務士・曽根惠子氏（株式会社夢相続 代表取締役）が解説します。

「この土地を生かすべきか、それとも売るべきか」

東京都内の一等地にビルを所有する青木さん（50代男性）がご夫婦で相談に来られました。築30年を超えるビルは、青木さんが親から相続したもので、現在は、家族が運営する法人に譲渡しています。



60歳まであと2年ですが、地価は上昇し、建物もまだ健在。その先の「相続」や「遺産分割」を見据えると、簡単ではない気がして、相談しておきたいと言います。

法人化のきっかけは「節税」と「資産運用」

青木さんが所有する土地の上には、家族で設立した法人が保有するテナントビルがあります。法人化のきっかけは、取引する信金のセミナーに参加して、講師の税理士がすすめていたからだといいます。雑誌でも「不動産オーナーは法人化で節税できる！」という記事を読んでもいました。

そんなときのセミナーでしたので、信金の勧めもあり、専門の税理士に依頼して法人を設立しました。

当初の狙いは、賃料収入を法人に入れて所得税を抑え、家族に給与を支払うことで資金を分散させること。法人を設立したあと、建物を個人から法人に譲渡しましたので、青木さん個人は土地を法人に貸す形になっています。当時はそれが最も「得策」だと税理士からも、信金からも説明を受けたのでした。

ところが――10数年たった今、相続対策という観点から見ると、その構図が青木さんの足を引っ張る結果になっているのです。

土地と建物を分けたことで「節税効果ゼロ」に

相続実務士が青木さんの資料をもとに分析したところ、現在の資産構成はこうです。

・土地（個人名義）：3億2,322万円

・建物（法人名義）：約4,000万円

・現金・株式など：約1億円

・合計資産：約4億円超

・想定相続税額：約1億円超



問題は、「土地」と「建物」が別の名義になっていること。本来、土地と建物を同じ個人が所有していれば「貸家建付地の評価減」や「小規模宅地の特例」など、相続税を大幅に減らす効果が期待できます。



しかし、青木さんのケースでは建物が法人名義のため、これらの特例が一切使えないのです。

その結果、土地の評価は「更地評価（100％）」となり、節税効果はゼロ。



しかも法人との契約内容を見ると、「無償返還の特約」が入っており、法人には借地権も発生していません。



つまり、税務上は「他人が建てた建物があるだけの土地」とみなされ、評価を下げる余地がなくなってしまっていたのです。

地代が安すぎる!? 税務リスクも潜む

さらに専門家の検証で浮かび上がったもう一つの課題が、「地代の設定」でした。



契約書上の年間地代は140万円。



ところが、不動産取引の一般基準から見ると、固定資産税額の5倍が目安とされており、青木さんの土地の場合は年間約337万円が妥当な金額でした。

つまり、現在の地代は一般水準の約4割しかなく、「法人に安く貸しすぎている」と判断されるリスクがあります。



この状態が続くと、税務署から「利益供与」とみなされ、追徴課税を受ける可能性もあるのです。

青木さんは「私がバカでした」とうなだれていました。

建物の老朽化と将来の不安

青木さんの所有地に建つビルは築30年。まだ使えますが、今後10年〜20年で大規模修繕や建て替えが必要になる可能性があります。



青木さんご自身の年齢を考えると、建て替え事業を自ら行うのは現実的ではありません。



また、相続人である2人のお子さんはまだ20代。会社勤めで賃貸業には関わっておらず、事業承継にも課題があります。

つまり、「このまま持ち続けるリスク」と「売却して現金化する選択」の両方を冷静に見極めなければならない局面に来ているのです。

土地を売る？ 活かす？ 3つのシミュレーション

青木さんに3つのシナリオを提示しました。

1.現状維持

今のまま法人に貸し続ける。ただし節税効果はなく、将来の相続 税は約1億円超。地代の見直しをしないと税務上のリスクがある。



2.法人との関係を見直す

地代を適正額に改定し、借地権を設定する。ただし契約変更や税務処理が必要で、法人側の同意も不可欠。



3.土地・建物を売却して資産を組み替える

AI査定によると、土地建物の売却価格は約5億円。仮に売却後の税金や諸経費を差し引いても、約3億4,000万円が手元に残る試算です。

この資金を賃貸マンションや安定収入型の不動産に再投資すれば、評価を下げつつ収入を確保する「0円相続」に近づく可能性があります。

専門家の視点：「法人化＝節税」ではない

多くのオーナーが誤解しているのが、「法人化すれば節税になる」という一般論です。



確かに、所得税や消費税の観点では法人化は有効な場合があります。しかし、相続税の視点では話がまったく違います。

土地と建物を分けた結果、



・借地権の評価減が使えない

・小規模宅地等の特例が適用できない

・「無償返還」で更地評価になる



といった不利な状況が生まれることが多いのです。

つまり、「法人設立＝相続対策」ではなく、むしろ相続税を高くしてしまうケースも少なくありません。



青木さんの場合も、まさにその典型でした。

青木さんの決断

最終的に青木さんは、売却も含めて「土地の整理と資産の組み替え」を前向きに検討することを決意されました。



「子どもに苦労をかけたくない。できるうちに整理しておきたい」との思いからです。

今後は、売却額や再投資先を慎重に見極めながら、「相続税を抑えつつ、安定した収入を得る」仕組みづくりを進めていく予定です。

まとめ：相続の視点で「持つ・売る」を判断する

土地を持つことは資産であると同時に、相続の場面では「負担」にもなりえます。



特に法人化した場合、契約内容や評価の仕方によって、数千万円単位で税額が変わることもあります。

大切なのは、



・現在の所有形態が本当に節税になっているか

・将来の相続時にどんな税負担が生じるか



を専門家と一緒に検証することです。

「土地を生かすか、売るか」――その判断を間違えると、何千万円という資産が失われることもあります。



青木さんのケースは、多くの地主さんにとって“明日は我が身”の教訓といえるでしょう。

法人化や不動産の名義変更は、「今の節税」には役立っても、「将来の相続」では逆効果になることがあります。

相続税を減らし、資産を守る――その第一歩は、現状の「資産の構造」を正しく知ることから始まります。

