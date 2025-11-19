女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は19日、第38話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第38話は、松野トキ（郄石あかり）はレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）に習ったスキップを家族や野津サワ（円井わん）と練習。ヘブンとのコミュニケーションもできてきて、余裕が生まれる。しかし、またも仕事の最中に怒りを買ってしまい、再びクビの危機を迎え…という展開。

ヘブンが絵に描いたのはパイナップル。トキは錦織友一（吉沢亮）から西洋の果物だと教わった。「なら、スキップはご存じですか？」。知ってはいたものの、ヘブンに促されてやってみると、錦織は腕と足が一緒に前に出てしまう。

錦織「本来はできるんだが、今日は寝不足…」

トキ「錦織さんも人間だったんですね」

松野司之介（岡部たかし）と松野勘右衛門（小日向文世）がトキを尾行。司之介は「今、見ちょったが、簡単極まりないわ」と“バックスキップ”。勘右衛門は「容易い」と軽やかに成功。ヘブンは「オミソレシマシタ」と勘右衛門に握手を求めた。

江藤安宗（佐野史郎）はヘブンがラシャメンを望んでいなかったことを知り、驚く。

勘右衛門は「近頃の異人は、スキップで迫ってくる。その際は我々も、スキップで対抗せねばならん」と剣術の弟子・上野久作（立野空侑）上野新作（上山就暉）に手本。そこへ兄弟の祖母・上野タツ（朝加真由美）が現れ、勘右衛門にお礼。タツへの勘右衛門の表情や視線は…恋の予感？

夜、ヘブンが書き物をしていると、トキは雨戸の立て付けを直そうと物音を出してしまい「アバヨ」と追い出される。ヘブンはトキが用意していた蚊帳に入り、機嫌を直した。

SNS上には「錦織さん、運動オンチ？」「一番下手じゃんw」「国宝級のスキップ（笑）」「手足が一緒、ロボットやんw」「まさかのおじじ様一発OK」「スキップ祭り（笑）」「それぞれに“できないスキップ”を開発している役者の皆さまに感服」「おじじ様とスキップと春の予感？」「まさかのスキップ巧者、まさかの老いらくの恋？」「え？おじじのラブストーリーが始まる？」などの声。視聴者の爆笑と驚きを誘った。