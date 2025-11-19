¡ÚNBA¡Û¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ËÄË¼ê¡¡¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤¬º¸ÁÍ·ÂÉôÉé½ý¤Ç1¡Á2½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤Ø
¡¡NBA¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂç¹õÃì¡¢PF/C¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¡Ê30¡Ë¤¬º¸ÁÍ·Â¡Ê¤½¤±¤¤¡ËÉô¤Î·Ú¤¤¥±¥¬¤Ë¤è¤ê1¡Á2½µ´ÖÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶ÉESPN¤Î¥·¥ã¥à¥º¡¦¥·¥ã¥é¥Ë¥¢µ¼Ô¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤Ï17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Î¥¥ã¥Ð¥ê¥¢¡¼¥ºÀï¤ÇÂè2Q¤Ë¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¥Ã¥¯¡¦¥ê¥Ð¡¼¥¹¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤ÏÂè1Q¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÄË¤á¡¢¸òÂåÁ°¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤âÁÍ·ÂÉô¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2018¡Á19Ç¯¡¢19¡Á20Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2µ¨Ï¢Â³MVP¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤Ïº£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°4°Ì¤Î1»î¹çÊ¿¶Ñ31.2ÆÀÅÀ¡¢10.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢6.8¥¢¥·¥¹¥È¤È¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤¬Éé½ý¸òÂå¤·¤¿17Æü¤Ï¥¥ã¥Ð¥ê¥¢¡¼¥º¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç8¾¡7ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£