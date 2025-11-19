ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡È¤Þ¤µ¤«¡É¤Î½ÐÍè»ö Ì£Êý¤Î¥µ¡¼¥Ö¤¬¸åÆ¬Éô¤òÄ¾·â¤¹¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ËËÜ¿Í¤â»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡ÛÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º 0¡¼3 ¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ê11·î14Æü¡¦ÃË»ÒÂè4Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌ£Êý¤Î¥µ¡¼¥Ö¤¬¸åÆ¬Éô¤òÄ¾·â¡È¤Þ¤µ¤«¡É¤Î½Ö´Ö
¡¡ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡¢ÄÁ¤·¤¤¡È¥ß¥¹¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤ò±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÇØ¤ò¸þ¤±¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ£ÊýÁª¼ê¤Î¸åÆ¬Éô¤òÄ¾·â¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤â»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤â¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤ÎÂè4Àá¡¢Åìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤Ï¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤ÈÂÐÀï¡£TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë9000¿ÍÄ¶¤Î´ÑµÒ¤¬Ë¬¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¡¢¾ìÆâ¤¬»×¤ï¤º¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È4¡½8¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢WDÌ¾¸Å²°¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥«¡¼¥ë¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¥µ¡¼¥Ö¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥«¡¼¥ë¤¬Êü¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤º¡¢Áê¼ê¥³¡¼¥È¤ò¸þ¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿åÄ®ÂÙÅÎ¤Î¸åÆ¬Éô¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¶ô¤é¤Ã¤¿¿åÄ®¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¶Ä¸þ¤±¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¥«¡¼¥ë¤ÎÇØÃæ¤òÃ¡¤¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½¤Î´é¤Ï°ú¤¤Ä¤êµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ£Êý¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Þ¤¿¸åÆ¬Éô¤Ë¼õ¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡×¡Ö¿åÄ®¤¯¤ó¤Ï¤Û¤ó¤È¸åÆ¬Éô¥µ¡¼¥Ö¤Ë±ï¤Î¤¢¤ëÃË¤è¤Î¤©¡Ä¾Ð¡×¡Ö¿åÄ®¤¯¤ó¸åÆ¬ÉôÁÀ¤ï¤ì¤¹¤®¤Æ¤â¤¦¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤Ë´í¤Ê¤¤¡×¡Ö¿åÄ®¤¯¤ó¸åÆ¬Éô¤Ë¥µ¡¼¥Ö¤¢¤¿¤ê¤¬¤Á¾Ð¡×¡Ö¿åÄ®¤µ¤ó¤Î¸åÆ¬Éô¤Î¸ø¼°µÏ¿¤¬¿¤Ó¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¿åÄ®¤¯¤ó¥·¡¼¥º¥ó2ÅÙÌÜ¤Î¸åÆ¬ÉôÁÀ·âwww¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿åÄ®¤Ïº£µ¨¡¢ÊÌ¤Î»î¹ç¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸åÆ¬Éô¤Ë¡ÈÅö¤¿¤ê¤¬¤Á¡É¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß24ºÐ¤Î¿åÄ®¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡£¿ÈÄ¹181cm¤È·è¤·¤ÆÂçÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹¶¼é¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¶ÉÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ëº£µ¨¤Ï8»î¹ç¤Ç¤¹¤Ç¤Ë19ËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ò·è¤á¡¢¤½¤Î¥µ¡¼¥Ö¸ú²ÌÎ¨¤â19.9%¤È¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨¤â156ËÜÂÇ¤Ã¤Æ87ËÜ¤Ç55.8%¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥ê¡¼¥°4°Ì¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤ÏWDÌ¾¸Å²°¤¬Ï¢Æü¤È¤Ê¤ë3¡½0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢¿åÄ®¤ÏÁ°Æü13Æü¤ÎGAME1¤ÇMIP¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢º£Àá¤â¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë