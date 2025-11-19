＜出産1週間前にハワイ？＞義妹からのメールにギョッ「ゴルフ入れて4泊」本気ですか？【前編まんが】
私はマナ。旦那のコウジと、息子2人（8才、5才）と暮らしています。現在私は、3人目を妊娠中。実家も義実家も近くにありますが、旦那と話し合ってなるべく夫婦で協力し、乗り越えようと決めました。旦那が仕事を調整し、産後しばらく育休をとって上の子たちの面倒をみてくれる予定です。双方の実家との関係はとても良好です。義実家に住んでいる旦那の妹アイカちゃんは、お付き合いしている人との結婚の話が順調に進んでいると聞いていました。
アイカちゃんのハワイ挙式の日程が決まって、親族のメッセージグループに案内が送られてきました。しかしそれをみて驚きます。式の日取りは、私の出産予定日の1週間前！ 出産寸前か、もう産まれていてもおかしくないタイミングです。
帰ってきた旦那はえらくご機嫌。スマホをみながらウキウキした様子で何かを検索しています。私がのぞきこむと、旦那が調べていたのはなんとハワイのゴルフ場。まさか……。出産する妻を置いてハワイに行くつもりなの！？
3人目の出産は家族で協力して乗り越えようと、夫婦で話をしていました。だから私の出産予定日に合わせて育休をとるなど、旦那もいろいろ頑張ってくれていると思っていたのです。それなのに……。旦那は私に相談もせず、4泊ものハワイ旅行を決めたのです！
息子2人は義両親も面倒をみてくれるだろうし、たしかに連れて行っても心配はないです。でも私の出産はそっちのけで、相談もなしに勝手に行くことを決めて……。それってひどすぎません？ 普通はせめて「行ってきてもいいか」くらい相談しますよね？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
