55°Ì¤È56°Ì¤Ï¡ÈÅ·ÃÏ¤Îº¹¡É¡¡¥Ü¡¼¥À¡¼ÉÕ¶á¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï²¿ptº¹¤Ç¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤ë¡©¡Ú½÷»Ò¥·¡¼¥ÉÆ°¸þ¡Û
3·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨Í¥¾¡¼Ô¤é¤Ë¤è¤ëºÇ½ªÀï¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤ò´Þ¤á¡¢»Ä¤ê¤Ï3»î¹ç¤À¡£½÷²¦Áè¤¤¤â¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿¡È¥·¡¼¥ÉÁè¤¤¡É¤â¤·Îõ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄÎë¡õ¥·¥Ö¥³¤Î¥É¥ì¥¹2¥·¥ç¥Ã¥È
¡þÍèµ¨¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥·¡¼¥É¸¢¤Ï¡¢º£½µ20¡Á23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¸å¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊMR¡Ë50°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª51¡Á55°Ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂè1²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬³ÎÊÝ¡ÊÁ°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¸ÂÄêÅª¡É¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢½øÈ×¤ÇÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È²Æ¾ì°Ê¹ß¤Î½Ð¾ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡È°ìÎ®¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¾Ú¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥·¡¼¥É¸¢³ÎÊÝ¤¬¤ä¤Ï¤êºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤À¡£¤½¤ÎÁè¤¤¤â¤Ä¤¤¤Ë·èÃå¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Àè½µ¤Î¡Ö°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢·÷³°¤ÎMR58°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿ÏÆ¸µ²Ú¤¬¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¡¢ÍèÇ¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È°ìÈ¯µÕÅ¾¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÏÆ¸µ¤ËÂ³¤°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ëÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â½é¥·¡¼¥É¤ËÇ³¤¨¤ëÁª¼ê¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¾¡¤ë¤Î¤«¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯·ã¤·¤¤Áè¤¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤³¤Î¥·¡¼¥ÉÁè¤¤ºÇ½ªÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤ÎÆ°¸þ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¸½ºß50°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï464.87pt¤ÎÝ¯°æ¿´Æá¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ëÝ¯°æ¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Î¡ÖCAT Ladies¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯¤Î¹ñÆâ½Ð¾ì¸¢¤Ï³ÎÊÝºÑ¤ß¤À¤¬¡¢µÕÅ¾¥·¡¼¥É¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¤¤ï¤Ð¡È¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£440.11pt¤ÇMR51°Ì¤ÎµÈÅÄÎë¤È¤Îº¹¤Ï24.76pt¡£µÈÅÄ¤Ï467.46pt¤Ç49°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÆ±´ü¤ÎÅÔÎè²Ú¤Ë¤â27.35pt¤¢¤ì¤ÐÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢1»î¹ç¤¢¤ì¤Ð·ÁÀªµÕÅ¾¤â²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·¤À¡£°Ê²¼52°Ì¤Ë¤µ¤µ¤¤·¤ç¤¦¤³¡Ê433.07pt¡Ë¡¢53°Ì¤ËÉÈÅÄ¤ß¤ÊÈþ¡Ê426.94pt¡Ë¡¢54°Ì¤Ë¥ë¡¼¥¡¼¤Î»û²¬º»Ìï¹á¡Ê402.32pt¡Ë¡¢55°Ì¤Ë¸åÆ£Ì¤Í¡Ê389.45pt¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¥·¡¼¥ÉÆþ¤ê¤Ø°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤¹¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë55°Ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÍèµ¨³«ËëÀï¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤à¤·¤íÂç¤¤¯ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È55°Ì°Ê¾å¤È56°Ì°Ê²¼¡É¤À¡£56°Ì°Ê²¼¤ÏQT¤Ë½Ð¤ÆÍèµ¨½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤ê¤ò¤¹¤ë¤È56¡Á70°Ì¤ÏQT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤«¤é½Ð¤é¤ì¤ë¤¬¡¢71°Ì°Ê²¼¤À¤ÈQT1¼¡¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ê¤¿¤À¤·º£µ¨¤Î¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ï71°Ì°Ê²¼¤Ç¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤«¤é½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¸·¤·¤¤Àï¤¤¤À¡£¸½ºß¤Î56°Ì¤Ïüâµ×¤ß¤Ê¤ß¡Ê388.64pt¡Ë¤Ç¡¢55°Ì¤È¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«0.81pt¡£¿á¤±¤ÐÈô¤ó¤Ç¤æ¤¯º¹¤Ç¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¡¢µÈËÜ¤³¤³¤Í¡Ê381.73pt¡Ë¡¢Àî´ß»Ë²Ì¡Ê379.40pt¡Ë¡¢À¯ÅÄÌ´Çµ¡Ê351.16pt¡Ë¡¢³Þ¤ê¤Ä»Ò¡Ê344.01pt¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ß¤Êµ¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¾å°Ì¤Ç½ª¤¨¥·¡¼¥É·÷¤ËÆÍÆþ¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢Í×¤é¤Ì¤½¤í¤Ð¤ó¤ò¤Ï¤¸¤«¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢º£µ¨Í¥¾¡¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍèÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºßMR84°Ì¤Î°ð¸«Ë¨Ç«¤Ï¡¢21Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿5Ç¯´Ö¤ÎÊ£¿ôÇ¯¥·¡¼¥É¤òº£Ç¯¹Ô»È¤·¤¿¤¿¤á¡¢29Ç¯¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
