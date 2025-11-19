NACHERRY¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¡£³èÆ°µÙ»ßÁ°¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤È¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2021Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿À¼Í¥¤ÎÂ¼¾åÆàÄÅ¼Â¤ÈÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈNACHERRY(¥Ê¥Á¥§¥ê)¤¬¡¢2026Ç¯3·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢NACHERRY Official Fanclub¡ÖNACHERRY PARK¡×¤Ï2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)17:00¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢NACHERRY LAST LIVE¡ÖBe Forever!!¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¤Ëduo MUSIC EXCHANGE¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢NACHERRY Official Fanclub¡ÖNACHERRY PARK¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÀè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯2·î18Æü(¿å)¤Ë¤Ï¡¢NACHERRY½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBloomy!¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢NACHERRYÈ×(ÄÌ¾ïÈ×)¡¢¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óÈ×(½é²ó¸ÂÄêÈ×)¡¢¤Á¤§¤ß¡¼È×(½é²ó¸ÂÄêÈ×)¤Ë²Ã¤¨¡¢NACHERRY Official Fanclub¡ÖNACHERRY PARK¡×²ñ°÷¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ëNACHERRY PARK¸ÂÄêÈ×¤Î4·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
NACHERRYÈ×¤ÈNACHERRY PARK¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢Á´18¶Ê¼ýÏ¿¡£NACHERRY¤¬²Î¤¦¿·¶Ê¡ÖKEEP FIGHTING!¡×¡¢¡ÖHOPE¡×¤Î2¶Ê¤È¡¢Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¤Î¿·¶Ê¡ÖBlue flame¡×¡¢ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤Î¿·¶Ê¡ÖJourney¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óÈ×¤Ï¡¢Á´12¶Ê¼ýÏ¿¡£´ûÂ¸¶Ê¤òÂ¼¾åÆàÄÅ¼Â¤¬¥½¥í¤Ç²Î¾§¤·¤¿10¶Ê¤È¡¢NACHERRY¤Î¿·¶Ê¡ÖHOPE¡×¤Î¥½¥í²Î¾§¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¤Î¿·¶Ê¡ÖBlue flame¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤Á¤§¤ß¡¼È×¤â¡¢Á´12¶Ê¼ýÏ¿¡£´ûÂ¸¶Ê¤òÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤¬¥½¥í¤Ç²Î¾§¤·¤¿10¶Ê¤È¡¢NACHERRY¤Î¿·¶Ê¡ÖHOPE¡×¤Î¥½¥í²Î¾§¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤Î¿·¶Ê¡ÖJourney¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤É¤Á¤é¤ÎÈ×¤Ë¤â¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø4¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¡×¤ä¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¾¯½÷¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖMy dream girls¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»ç±À»û²È¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥Æ¥é¡¼¡×¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤òºÆÏ¿¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óÈ×(½é²ó¸ÂÄêÈ×)¡¢¤Á¤§¤ß¡¼È×(½é²ó¸ÂÄêÈ×)¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤È¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¢¥é¥ó¥À¥à¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É2Ëç(¥é¥ó¥À¥à10¼ï)¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£
NACHERRY PARK¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢°¸Ì¾¡õ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ô¥ó¥º¡¢»£±Æ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿ÉÛ¤Î°ìÉô¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¹ë²Ú¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎË¡¿ÍÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤ä¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡ãNACHERRY³èÆ°µÙ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ä
Ê¿ÁÇ¤è¤êNACHERRY¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢NACHERRY¤Ï³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ª¤è¤Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤Ç¤Î¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢³èÆ°µÙ»ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Îº£¸å¤ÎÊâ¤ß¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯2·î18Æü(¿å)¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤·¡¢2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ïduo MUXIC EXCHANGE¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³èÆ°µÙ»ß¤Þ¤ÇÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
NACHERRY¡¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±
NACHERRY Best Album
¡ØBloomy!¡Ù
2026Ç¯2·î18ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª
¡ÚNACHERRYÈ×(ÄÌ¾ïÈ×)¡Û
²Á³Ê¡§¡ï4,180¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§LACA-25261
»ÅÍÍ¡§CD1Ëç
¡ãCD¡ä¿·¶Ê4¶Ê¤ò´Þ¤à¡¢Á´18¶Ê¼ýÏ¿¡£¼ýÏ¿½çÌ¤Äê¡£
KEEP FIGHTING!¡¡¢¨¿·¶Ê
HOPE¡¡¢¨¿·¶Ê
Blue flame¡¡²Î¡§Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¡¡¢¨¿·¶Ê
Journey¡¡²Î¡§ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¡¡¢¨¿·¶Ê
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥Æ¥é¡¼(Bloomy!ver.)
¥ê¥Ö¥é
Catch me⇄Catch you
NACHERRY no Wa!!
¥¨¥¯¥ê¥×¥¹
Melodious days
NACHERRY PARK
WE ARE THE ¡ÈHEROES¡É!!
¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
My dream girls
destiny
LOOP
Winding Drive!
¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó
¡Ú¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óÈ×(½é²ó¸ÂÄêÈ×)¡Û
²Á³Ê¡§¡ï5,280¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§LACA-35261
»ÅÍÍ¡§CD1Ëç¡Ü¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ü¥¹¥ê¡¼¥Ö¡Ü¥é¥ó¥À¥à¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É2Ëç(¥é¥ó¥À¥à10¼ï)
¡ãCD¡ä¿·¶Ê2¶Ê¤ò´Þ¤à¡¢Á´12¶Ê¼ýÏ¿¡£Á´¤ÆÂ¼¾åÆàÄÅ¼Â¥½¥í²Î¾§¡£¼ýÏ¿½çÌ¤Äê¡£
Blue flame¡¡²Î¡§Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¡¡¢¨¿·¶Ê
HOPE(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)¡¡¢¨¿·¶Ê
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥Æ¥é¡¼(Bloomy!¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
HAPPY NACHERRY BIRTHDAY(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
Catch me⇄Catch you(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
¥¨¥¯¥ê¥×¥¹(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
LOOP(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
Now(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
My dream girls(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
Winding Drive!(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
¤¢¤ì¤³¤ì¡¢¤«¤ì¤³¤ì(¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óver.)
¡Ú¤Á¤§¤ß¡¼È×(½é²ó¸ÂÄêÈ×)¡Û
²Á³Ê¡§¡ï5,280¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§LACA-35262
»ÅÍÍ¡§CD1Ëç¡Ü¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ü¥¹¥ê¡¼¥Ö¡Ü¥é¥ó¥À¥à¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É2Ëç(¥é¥ó¥À¥à10¼ï)
¡ãCD¡ä¿·¶Ê2¶Ê¤ò´Þ¤à¡¢Á´12¶Ê¼ýÏ¿¡£Á´¤ÆÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¥½¥í²Î¾§¡£¼ýÏ¿½çÌ¤Äê¡£
Journey¡¡²Î¡§ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¡¡¢¨¿·¶Ê
HOPE(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)¡¡¢¨¿·¶Ê
¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥Æ¥é¡¼(Bloomy!¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
HAPPY NACHERRY BIRTHDAY(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
Catch me⇄Catch you(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
¥¨¥¯¥ê¥×¥¹(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
LOOP(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
Now(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
My dream girls(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
Winding Drive!(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
¤¢¤ì¤³¤ì¡¢¤«¤ì¤³¤ì(¤Á¤§¤ß¡¼ver.)
¡ÚNACHERRY PARK¸ÂÄêÈ×¡Û
²Á³Ê¡§¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§CD1Ëç¡Ü°¸Ì¾¡õ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ü¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ô¥ó¥º¡Ü»£±Æ»ÈÍÑ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ô¡¼¥¹
¼õÃí´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î17Æü(·î)18:00¡Á2025Ç¯12·î28Æü(Æü)23:59
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§NACHERRYÈ×(ÄÌ¾ïÈ×)¤È¶¦ÄÌ
¢¨NACHERRY Official Fanclub¡ÖNACHERRY PARK¡×²ñ°÷¤ÎÊý¤Î¤ß¡¢¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼õÃíÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨NACHERRYÈ×(ÄÌ¾ïÈ×)¤Ë¡¢¥°¥Ã¥º¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´Ãí°Õ
¢¨»£±Æ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ô¡¼¥¹¤Ï¡¢Ìó4cm¡ß4cm¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤ªÆÏ¤±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥È¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢°ìÅÀ¤´¤È¤ËÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ê½ñ¤¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥³¥á¥ó¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤È´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ì¡¼¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¹©Äø¤ÎÆÃÀ¾å¡¢¥«¥Ã¥ÈÌÌ¤Ë·ÚÈù¤Ê¾Ç¤²À×¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NACHERRY ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBloomy!¡×Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ·èÄê
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§ÆÃÅµÆâÍÆ
A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê´õË¾A5¥µ¥¤¥º¥Õ¥©¥È
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡õ´Ì¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È(56mm) [Æ±°ì¼Ì¿¿»ÈÍÑ]
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¤¢¤ß¤¢¤ß¡§2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§
¡ÚNACHERRYÈ×¡ÛÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊNACHERRY¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë
¡Ú¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óÈ×¡Û´Ì¥Ð¥Ã¥¸(56£í£í)¡ÜÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[Æ±°ì¼Ì¿¿»ÈÍÑ]
¡Ú¤Á¤§¤ß¡¼È×¡Û´Ì¥Ð¥Ã¥¸(56£í£í)¡ÜÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê¤Á¤§¤ß¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[Æ±°ì¼Ì¿¿»ÈÍÑ]
TSUTAYA RECORDS(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê(ÄÌÈÎ´Þ¤à/ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¤´Í½Ìó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê)¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
Neowing¡§2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(50mm)
¢¨¥á¥¬¥¸¥ã¥±¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È(·ÁÂÖÊÌ)¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon¤ò½ü¤¯Ë¡¿Í¤Ï¡¢Á´¤Æ°Û¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¼Â»Ü¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤Ø¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤ÏOfficial HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NACHERRY ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBloomy!¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ª
12·î13Æü(ÅÚ)¡¡¡ÖNACHERRY¤¬YATTEKURU¡×³«ºÅµÇ° ÆÃÅµ¤ªÅÏ¤·²ñ
2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ) ¡¡ËÌ¶å½£¤¢¤ë¤¢¤ëCity 7F¥Û¡¼¥ë
¡14:00¡Á¡¡¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó²ó
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ÖBloomy!¡×¡Ú¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óÈ×¡Û/ ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý
¢15:30¡Á¡¡¤Á¤§¤ß¡¼²ó
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ÖBloomy!¡×¡Ú¤Á¤§¤ß¡¼È×¡Û/ ¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý
£17:00¡Á¡¡NACHERRY²ó
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ÖBloomy!¡×¡ÚNACHERRYÈ×¡Û/ ¥¢¥Ë¥á¥¤¥Èor¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý
12·î21Æü(Æü)¡¡NACHERRY Best Album¡ÖBloomy!¡×È¯ÇäµÇ° ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÃêÁª²ñ
¡ãÂè1Éô¡ä12:30³«¾ì¡¡13:00³«±é¡¡¡ãÂè2Éô¡ä15:30³«¾ì¡¡16:00³«±é
²÷¡¦·è¤¤¤¤²ñµÄ¼¼¿·½ÉÅ¹ HALL-A
12·î27Æü(ÅÚ)¡¡NACHERRY Best Album¡ÖBloomy!¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ
2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)
¡12:00¡Á¡¡¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó²ó¡Ê½Ð±é¡§Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¡Ë
¢14:00¡Á¡¡NACHERRY²ó¡Ê½Ð±é¡§:Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¡¿ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¡Ë
£16:30¡Á¡¡¤Á¤§¤ß¡¼²ó¡Ê½Ð±é¡§ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¡Ë
¢¨¾Ü¤·¤¯¤ÏOfficial HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
NACHERRY¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖBe Forever!!¡×
2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)17:00³«¾ì¡¿18:00³«±é
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦duo MUSIC EXCHANGE
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´¼«Í³¡¡8,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
¢¨Æþ¾ì»þÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÉ¬Í×
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡ãFCÀè¹Ô¡ä
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë18:00¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë13:00¡Á12·î8Æü¡Ê·î¡Ë21:00
¢¨¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡¢1¸ø±é¤Ë¤Ä¤2Ëç¤Þ¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß²ÄÇ½
¢¨2Ëç¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¡¢¿½¹þ¼ÔÍÍ¡¢Æ±¹Ô¼ÔÍÍ¤È¤â¤ËFC²ñ°÷¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤ÏOfficial HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãPROFILE¡ä
NACHERRY(¥Ê¥Á¥§¥ê)
À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÂ¼¾åÆàÄÅ¼Â¤ÈÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤·¡¢
Lantis¤è¤ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¡ÖNACHERRY(ÆÉ¤ß¡§¥Ê¥Á¥§¥ê)¡×¤Ï¡¢
¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¡ÖÆàÄÅ¼Â¡×¤È¡Ö¤Á¤¨Èþ¡×¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¡¢
¡È¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤Î¤è¤¦¤Ë£²¿Í¤Ç¤Ò¤È¤Ä¡£³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï£²ÇÜ³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢
Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÊä¤¤¹ç¤ª¤¦¡ª¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢£²¿Í¤¬Ì¾ÉÕ¤±¤¿¡£
NACHERRY¤Ï¡¢¡Ø¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¡¢
Í·¤Ó¿´¤òËº¤ì¤Ê¤¤¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡£¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡£¡Ù
¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È³èÆ°¤¹¤ë¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê£²¿Í¤¬¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥í¥Ã¥¯¤ò²Î¤¤¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÆÏ¤±¤ë¡£
Â¼¾åÆàÄÅ¼Â(MURAKAMI NATSUMI)
½êÂ°¡§¤æ¡¼¤ê¤ó¥×¥í
ÃÂÀ¸Æü¡§9·î7Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¡§Äà¤ê¡¢¥²¡¼¥à
ÆÃµ»¡§¥É¥é¥à¡¢³¨²è
½Ð±éºîÉÊ¡§
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡ÙµÜ²¼°¦
¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¥¹¥¿¡¼¥º¡ª¡ÙÁá²µ½÷¤¢¤³
¡Ø4¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯¡ÙÀéÂå
ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ(TANAKA CHIEMI)
ÆÃµ»¡§²Î
½Ð±éºîÉÊ¡§
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡ÙÅ·²¦»ûÍþÆà
¡Ø¥µ¥¯¥é¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¿¥ÉôÑÛ¡¹»Ò
¡Ø4¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯¡Ù¥ê¥Ã¥«
NACHERRY Official Fanclub¡ÖNACHERRY PARK¡×
https://nacherry-fc.com/
²ñÈñ¡§·î²ñÈñ¡¦660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)17:00¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
NACHERRY¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://nacherry.jp