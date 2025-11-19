歌手の中島美嘉さん（42）が2025年11月15日、自身のインスタグラムを更新。「大好きなVivienne WestwoodとNANAの素敵なコラボ」といい、ファッションブランド「ヴィヴィアン・ウエストウッド」のアイテムを使ったコーディネートを披露した。

中島さんは、「大好きなVivienne WestwoodとNANAの素敵なコラボ」「おめでとうございます！」と紹介し、赤いチェック柄のアイテムを使ったコーデを投稿した。

ファッションブランド「Vivienne Westwood」（ヴィヴィアン・ウエストウッド）が、矢沢あいさんの人気コミックスで、映画やアニメ化もされた「NANA」（集英社）とコラボ。中島さんといえば、2005年と2006年の映画「NANA」「NANA2」で主演の大崎ナナ役をつとめた。

インスタグラムに投稿された写真では、赤いチェック柄のジャケットとミニスカートを着用。あごに手を置き、カメラ目線で力強く見つめている。2枚目では黒い帽子をかぶった別カット、3枚目ではシューズも含めた全身ショットを披露していた。

この投稿には、「素敵！！！！無敵！！！」「かわいい、最高」「かわいすぎるしかっこよすぎるし、、、」「リアルNANA」「良すぎるぅ」といったコメントが寄せられていた。