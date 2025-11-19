第二次大戦時にもあった「爆撃機を戦闘機に」案

アメリカ空軍の次世代ステルス爆撃機「B-21 レイダー」に、新たな役割を持たせる案が注目を集めています。それはB-21を全翼機型アーセナル（弾薬庫）機（Flying Wing Arsenal Plane）にするという構想です。B-21のキャパシティーに多数の長射程空対空ミサイルを搭載し、遠隔発射支援で制空権を確保しようというものです。

【イメージ図】これが「空飛ぶ弾薬庫型」のB-21です（画像）

爆撃機に戦闘機の役割を担わせようという発想は、新しいものではありません。約80年前、第二次世界大戦中にはアメリカでB-17爆撃機を改造した「YB-40」という機体がありました。もっとも積極的に空対空戦闘を仕掛けるというよりは、爆撃機編隊を護衛する役割でした。開発当時はP-51マスタングなどの長距離戦闘機は量産に入ったばかりで、イギリスからドイツまで爆撃機に同行できる護衛戦闘機がなく、ドイツの迎撃機を追い払うことに苦労していたのです。

YB-40は爆弾の代わりに多数の機銃と弾薬を搭載し、味方編隊を火力で守ろうという発想でしたが、重装備による飛行性能低下で編隊の足を引っ張り、効果もあまり認められず短命に終わっています。「爆撃機は戦闘機の代わりはできない」という、ある意味当然の結果でした。

21世紀に入って同様の役割の議論が再び蒸し返されるのはなぜでしょうか。YB-40は爆撃機編隊が自衛しきれないという切迫から生まれましたが、現代のB-21全翼機型アーセナル機には、技術的要因と安全保障環境変化という要因があります。背景にあるのは、中国空軍力の急速な強化です。

もともとB-21は単なる爆撃機ではなく多用途機であるという発想が空軍関係者から提示されており、空対空バージョンについて議論はありましたが、アイデアレベルを出ませんでした。しかし中国の脅威が現実化し、アメリカ空軍がこれまでのような圧倒的な優位を保てなくなるという危機感が、このアイデアを具体化させました。

技術的には可能でも課題は多く残る

B-21全翼機型アーセナル機は単独で行動するわけではなく、戦闘機や無人機と協調して情報ネットワークと長射程兵器を軸にして機能分担をするようです。

報道で示される案では、全翼機にAIM-260のような長射程空対空ミサイルを多数搭載し、F-22やF-35、将来のF-47のような有人戦闘機や無人機が目標を検出・指定すれば、全翼機型アーセナル機が長距離から空対空ミサイルを遠隔で発射するという運用が想定されています。

戦闘機自体がミサイルを搭載する必要はなく、つまりB-21全翼機型アーセナル機はセンサーとネットワークを介した空飛ぶミサイル発射機、文字通りの「弾薬庫」機というわけです。

しかし、技術的に可能であっても課題は多く残ります。まず、ステルス性と搭載兵装のトレードオフです。多数のミサイルを内蔵あるいは外付けで搭載する方法は、ステルス性を損ない被発見のリスクを高めます。

次にセンサーとデータリンクの脆弱性です。アーセナル機は戦闘機のセンサーに依存して遠隔発射する前提のため、敵の電子戦や妨害で通信が断たれれば役割を果たせません。ステルス技術や電子戦はアメリカの専売特許ではなく、中国の対ステルス能力、電子戦能力も急速に強化されています。

さらに生産数とコストの問題もあります。空軍グローバル・ストライク・コマンド（AFGSC）はB-21を戦略的爆撃力として要求しています。アーセナル機用途のために爆撃力を割くのか、あるいは生産数を増やすのか、専用の廉価なプラットフォームや無人機ではできないのか、空軍内部でも意見が分かれています。B-21関連予算を増やそうという政治的野心も見え隠れしています。

無人化・自動化・ネットワーク化・長射程兵器といった現代の要素は、過去にはなかった戦術を期待させます。しかし実際の運用では、戦闘の後方空域とはいえ大型のプラットフォームが空対空戦闘に加わることで、運用の足かせになるリスクはYB-40の場合と同じようにも思われます。敵も長射程空対空ミサイルやセンサー、ネットワークを保有しているのです。

爆撃機が戦闘機の任務を本当に兼任できるのか。そもそも無人機、ネットワークの時代に戦闘機、爆撃機という区分発想が時代遅れなのか。戦闘機とは呼ばず「全翼機型アーセナル（武器庫）機」というネーミングは言い得て妙ですが、最終的には技術的可能性と実戦での耐性（レジリエンス）、そして政策的選択のバランスが鍵になりそうです。