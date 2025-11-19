東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値155.51　高値155.73　安値154.82

156.80　ハイブレイク
156.26　抵抗2
155.89　抵抗1
155.35　ピボット
154.98　支持1
154.44　支持2
154.07　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1581　高値1.1608　安値1.1572

1.1638　ハイブレイク
1.1623　抵抗2
1.1602　抵抗1
1.1587　ピボット
1.1566　支持1
1.1551　支持2
1.1530　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3145　高値1.3177　安値1.3134

1.3213　ハイブレイク
1.3195　抵抗2
1.3170　抵抗1
1.3152　ピボット
1.3127　支持1
1.3109　支持2
1.3084　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7997　高値0.8001　安値0.7938

0.8082　ハイブレイク
0.8042　抵抗2
0.8019　抵抗1
0.7979　ピボット
0.7956　支持1
0.7916　支持2
0.7893　ローブレイク