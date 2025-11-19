東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値155.51 高値155.73 安値154.82
156.80 ハイブレイク
156.26 抵抗2
155.89 抵抗1
155.35 ピボット
154.98 支持1
154.44 支持2
154.07 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1581 高値1.1608 安値1.1572
1.1638 ハイブレイク
1.1623 抵抗2
1.1602 抵抗1
1.1587 ピボット
1.1566 支持1
1.1551 支持2
1.1530 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3145 高値1.3177 安値1.3134
1.3213 ハイブレイク
1.3195 抵抗2
1.3170 抵抗1
1.3152 ピボット
1.3127 支持1
1.3109 支持2
1.3084 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7997 高値0.8001 安値0.7938
0.8082 ハイブレイク
0.8042 抵抗2
0.8019 抵抗1
0.7979 ピボット
0.7956 支持1
0.7916 支持2
0.7893 ローブレイク
