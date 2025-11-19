タレントの藤本敏史（FUJIWARA）の私生活の変化を、フジモン軍団のメンバー・コロコロチキチキペッパーズ・ナダルとライス・関町知弘が暴露した。

【映像】「ギャルばっかり」現在のフジモンの遊ぶメンバー

11月18日に放送された『クロナダル』（テレビ朝日系）では、芸人たちの喫煙所でのトークを公開。関町が「フジモン、最近ちょっと様子おかしい」と切り出すと、「フジモン軍団」（関町、ナダル、とにかく明るい安村ら）が「最近全然もうこの辺のメンバーと行ってない」事実が判明。

代わりに藤本が交流するようになったのは、ゆうちゃみ、ぱーてぃーちゃんの信子、ラランドのサーヤといった若手女性タレントたちだそうで、関町は「ギャルとしか遊ばなくなっちゃった」と衝撃証言を展開した。

さらにナダルは、藤本の金銭事情について「ほんま僕らが言ってんのは、やっぱもうお金ないんちゃうかと」と深刻な懸念を表明。この証言の根拠となったのが、とにかく明るい安村が藤本から外食ではなく「たこパしよう」と誘われたというエピソードだ。

ナダルは「お金なくて、たこパやってたら喜ぶやろみたいな感じで」と分析し、藤本の“節約生活”説を展開。関町も、「お金ないっていう意味では…」と藤本が映画を観る際に「割り勘」ルールがあると明かした。

この割り勘ルールだが、以前は映画は藤本の奢りだったという。関町は「1回フジモンさんが映画連れてってくれたら、フジモンさん以外全員が寝ちゃった時があって。しかも4DXっていうめちゃくちゃ高い映画。全員分奢ってくれてたのに」と振り返り、それより自腹になったのではと予想していた。