最強コラボ再び！【ユニクロ × KAWS】売り切れ前にゲットしたい♡「注目アイテム」

毎回話題を呼ぶ【ユニクロ】 × 【KAWS（カウズ）】のコラボが、ついに帰ってきました。これまでのコレクションでも完売が続出した人気シリーズ。今季は寒い季節に嬉しい、カシミヤセーターやヒートテックキャップなどが登場しています。ファッション感度の高い大人にぴったりな、シンプルながらも存在感あるアイテムは早めのチェックがおすすめです。11月下旬発売予定。

さりげないロゴがポイントの上質なセーター

【ユニクロ】「ウィンター カシミヤクルーネックセーター」\12,900（税込）

「贅沢な肌ざわりのカシミヤを100%使用」（公式サイトより）したクルーネックセーター。胸元と袖口にあしらわれたKAWSを象徴するような刺繍が、控えめながらも存在感を放ちます。シンプルコーデにさりげないワンポイントをプラスしたい人にもおすすめ。ユニセックスサイズなので、ゆったりとラフな抜け感を楽しめそうです。

防寒もおしゃれも両立するニット帽

【ユニクロ】「ウィンター ヒートテックニットキャップ」\1,990（税込）

寒い季節の強い味方、ヒートテック素材を使用したニットキャップ。折り返し部分にはKAWSのXXモチーフが入っています。太めのリブ編みがあたたかみとカジュアル感を演出し、コーデにプラスするだけでグッとおしゃれな雰囲気に。秋冬コーデに取り入れたくなりそうなカラバリにも注目です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M