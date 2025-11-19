なぜ彼女は「裏切られた」のに1位だったのか？イマジナリーフレンドとの奇妙なマラソン【作者に聞く】
今回は、2025年上半期に特に注目を集めた漫画作品として、X(旧Twitter)上でオリジナルの4コマ漫画を発表し人気を博すあくまでクマ(@akmd_kuma)さんの4コマ作品を紹介する。
■定番の「マラソン大会あるある」を“空想上の友人”でアレンジ
結局1位は友人、自分は2位でゴールし、「一緒にゴールしよって言ったのに！」と文句を言う女の子。だが、実はその友人は女の子の空想上の人物、“イマジナリーフレンド”だった。つまり、現実には女の子がぶっちぎりの1位だったというオチだ。
定番のシチュエーションに一つ設定を加えたことでユニークなオチに大化けした作品で、読者からも「イマジナリーフレンドいい奴だな」「足早いやんけ」「レースゲームのゴースト」とさまざまなツッコミやコメントが寄せられた。
作者のあくまでクマさんも、「当時描いた中で一番気に入ってる4コマ漫画ですね」と振り返る。「描き上げたときは自分の中で『こういう漫画を描きたい』と思うほど好きな4コマ漫画でした。思ったより反響が大きくてとてもうれしかったです」と語った。
