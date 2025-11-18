歯を整えるとパフォーマンスがあがる？「スポーツ歯科」の驚くべき効果を医師解説

アスリートにとって体のメンテナンスと同じぐらい大切なのが、歯の健康管理です。競技中の転倒・接触によるケガ、スポーツドリンクや補食によるむし歯リスクの上昇など、スポーツ選手は一般の患者さんとは異なる悩みを抱えています。そこで着目したいのが、「スポーツ歯科」という診療科。今回は、スポーツ歯科にできることについて、おおしか歯科医院の大鹿先生に解説してもらいました。

監修歯科医師：

大鹿 明完（おおしか歯科医院）

日本大学松戸歯学部卒業。同大学付属病院での臨床研修医課程修了後、総合歯科での勤務を経て、おおしか歯科医院院長に就任。「自分たちが受診したいと思う歯科医院」をモットーに、患者さんへの細やかな配慮と通院しやすい環境づくりを重視している。歯科医師・スタッフともに継続的な研修に励み、最新の治療技術の習得に努めている。信州スポーツデンティスト、日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト

編集部

スポーツ歯科では、具体的にどのような治療やサポートが受けられますか？

大鹿先生

最も多いのが、マウスガードの作製と調整です。選手一人ひとりの口の形に合わせて作ることで、ケガの予防と同時にパフォーマンスの向上が図れます。また、定期的な健診でむし歯や歯周病を早期に発見し、症状が悪化する前に治療することも大きな役割です。そのほかに、噛み合わせの調整を通じて体全体のバランスを整えたり、スポーツドリンクの適切な飲み方や食事に関するアドバイスを行なったりなど、選手の競技生活を総合的にサポートしています。

編集部

マウスガードには、具体的にどのような効果があるのでしょうか？

大鹿先生

マウスガードは歯や口腔内を保護するだけでなく、相手選手を傷つけるリスクを軽減する効果があります。具体的には、ボールやほかの選手との接触で起こる歯の破折や顎の骨折、唇や舌の裂傷のほか、自分の歯で相手の顔を傷つけるのを防いでくれます。さらに、強い噛みしめによる歯の摩耗（すり減り）を予防するなど、選手が安心してプレーに集中できる環境づくりに貢献しています。

編集部

スポーツをしている方が、スポーツ歯科を受診する一番のメリットは何でしょうか？

大鹿先生

最も大きなメリットは、選手が不安なく練習や試合に挑めることです。お口の健康に不安や心配がないことは、選手の精神面に大きな影響を与えます。定期的なチェックで歯の本数を維持し、噛める状態を保つことはスポーツをする・しないに関係なく非常に重要です。スポーツ歯科ではそこからさらに、選手が安心して競技に集中できる環境づくりを行っていきます。また、選手一人ひとりの状況や競技の特性にあわせて、きめ細やかなアドバイスができることもスポーツ歯科のメリットです。

編集部

最後に、読者へメッセージをお願いします。

大鹿先生

スポーツをされる方なら、誰しも「もっと上手くなりたい」「もっと良い結果を出したい」という向上心をお持ちだと思います。このような方々の願いをサポートするのが、私たちスポーツ歯科医の役割です。アスリートのケアというと整形外科や整骨院などが一般的ですが、そこに「歯科」という新たな視点からのアプローチが加われば、競技力向上の可能性はさらに広がります。ぜひ本記事をきっかけに、「スポーツ歯科」という選択肢があることを多くの選手に知っていただきたいと思います。

※この記事はMedical DOCにて＜スポーツ歯科の存在をご存じですか？ お口の健康がパフォーマンスに与える影響を解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。