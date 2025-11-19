2026年3月開催、『ひっかかりニーチェ』初のイベントが決定！永野「タレントの夢」

芸人界の中でも特にいろんなことにひっかかってきた永野と令和ロマン・くるまが、視聴者から集めた“なんだか妙にひっかかること”を徹底討論する『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

同番組が、放送開始から1年、ついに初のイベント『ひっかかりニーチェの集い 〜みんなで深淵を覗く会〜』を開催することが決定した。

イベントでは、会場チケット購入者から「私のひっかかること」を大募集。来場者も一体となり、生で徹底討論する。

いつも収録では1時間以上、放送尺の3倍喋り倒している3人。はたしてイベントでは予定時間内に収まるのか？

そして収録では地上波で言ってはいけないことも飛び出るが、そもそもイベントをやって大丈夫なのか…？

◆永野 コメント

タレントの夢「番組イベント」！

ずっとスタジオの中の数人でやってた感覚なのでお客さんの顔を見たら少し恥ずかしいと思う！

それだけ赤裸々な番組だから！皆さんと赤裸々な時間を過ごしたいです！

◆くるま（令和ロマン）コメント

「来年3月20日（金）に開幕（かいまく）する、《暴論とアドレナリンに特化した大型（おおがた）イベント》『テレビ朝日・LINE CUBE SHIBUYA SPRING FES』で楽しめる、ひっかかりニーチェエリアが決定しました！ 毎年恒例（こうれい）の『51永野さんひろば』に加え、永野さん誕生（Re:born）日スペシャルの世界観が楽しめる最新フォトスポットや、ここでしか食べられないリコリス香る三谷さんのスペシャルメニューを提供（ていきょう）するカフェも！ ぜひご家族みんなで遊びに来てね！」って気持ちをグッと抑えて、たくさんおしゃべりします！

◆三谷紬（テレビ朝日アナウンサー）コメント

ひっかかりニーチェのイベントが来年3月20日（金・祝）に決定しました!!

皆さんの前でいつも通りおしゃべりできるのか…不安なことの方が多いですが…

来てくださった方が誰にも話せない…と悩んでしまうような強烈トークができるように頑張ります！笑