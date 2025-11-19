ÌÜ¹õÏ¡¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¼ç±é¡ªÊ¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¡Ö²¶¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÌ¿¤«¤±¤é¤ì¤ë¡×
Âç¿Íµ¤Ì¡²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù(¸¶ºî¡§ÎëÌÚÍ´ÅÍ)¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤¬2026Ç¯GW¤Ë¸ø³«·èÄê¡£¼ç±é¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤¬¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Ç·ãÂÀ¤ê¥Ü¥Ç¥£¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ä¶¿ÍÅª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌó4»þ´Ö¤ÎÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ÇÊÑ¿È¤·¤¿ÌÜ¹õÏ¡
¢£¤«¤Ä¤ÆºÇ¶¯¤Î»¦¤·²°¤¬¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤áºÆ¤ÓÀï¤¦
¼ç¿Í¸ø¡¦ºäËÜÂÀÏº¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ÅÞ¤¬¶²¤ì¤ëÀ¨ÏÓ¤Î»¦¤·²°¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÆ¯¤¯½÷À¡¦°ª¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤ê°úÂà¡£·ëº§¤·¤ÆÌ¼¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢º£¤Ç¤Ï¾¦Å¹¤ò±Ä¤à¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÂÎ·¿¤ÎÍ¥¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÊ¿ÏÂ¤ÊÆü¾ï¤Ë¼¡¡¹¤È°ÅÞ¤¬½±Íè¤·¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤áºÆ¤ÓÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¡£
¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊºäËÜ¤È¡¢ËÜµ¤¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¥«¥í¥ê¡¼¤¬ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤µ¤ìµÞ·ã¤ËÁé¤»ºÙ¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊºäËÜ¡£ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê°ì¿ÍÆóÌÌÀ¤ò¡¢ÂÎ·¿¤ÎÊÑ²½¤â´Þ¤á¤Æ´°àú¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤ë¡£¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÂÎ·¿¤ÎºäËÜ¤ò»£±Æ¤¹¤ëÆü¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌó4»þ´Ö¤â¤ÎÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿ÌÜ¹õÏ¡¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¼ç±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¶Ã¤
¼Â¤ÏÌÜ¹õ¤µ¤ó¼«¿È¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Î¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤³¤ì¤¬±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÃ¯¤¬±é¤¸¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¼Â¼Ì²½¤ÏÌµÍý¤«¡×¤È¡¢°ìÆÉ¼Ô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¡£·î9¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È½Å¤¿¤á¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¡È²¿¤«ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¤ÈÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ¹õ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Î½Ð±é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÄ©Àï¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×½é¤ÎÄ¶Àä¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó
¥³¥á¥Ç¥£¤Îµ´ºÍ¡¦Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÅÄÞ¼·ÊÌé´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¥ì¤ÈÇ÷ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿Ä¶¿ÍÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Çº£¸å¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¼«¿®¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤Þ¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Øsilent¡Ù¤ä¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿Á¡ºÙ¤Ê±éµ»¤È¤Ï180ÅÙ°Û¤Ê¤ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¢£¡Ö²¶¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÌ¿¤«¤±¤é¤ì¤ë¡×Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤
Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤ÈÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë±¿Ì¿Åª¤À¤Ã¤¿¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ë½¬´·¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ´Ñ¤¿¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤ÇÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ò½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤³¤Î¡¢¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¦Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡ª¡×
¤½¤Î¾×·â¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏSNS¤Ç¡Ö¥¢¥Û¤ß¤¿¤¤¤ËÌÜ¹õÏ¡¥é¥Ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤·Â³¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ëµá¤á¤¿¾ò·ï¤Ï¡ÖÁé¤»¤¿ºäËÜ¡¢ÂÀ¤Ã¤¿ºäËÜ¡¢Î¾Êý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Áé¤»¤¿¤é»à¤Ì¤Û¤É¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Ìò¼Ô¡×¡£¤½¤ó¤ÊÌµÍýÆñÂê¤È¤â»×¤¨¤ëÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÌò¼Ô¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤º¡¢»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡ÖÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£¡Ö¤ª¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¤Ã¤Æ¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¤½¤ó¤ÊÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¡¢¸½¼Â¤Ëµ¯¤³¤ë¤Î¤«¤è¡ª¡×¤ÈÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó½éÆü¤Ë¤Ï¡Ö²¶¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢Ì¿¤«¤±¤é¤ì¤ë¤ï¡ª¡×¤È»×¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ïº£¸åÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢£¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢¾å¸ÍºÌ¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë
ÌÜ¹õ¤µ¤ó±é¤¸¤ëºäËÜ¤ÎÁêËÀ¤È¤Ê¤ëÄ«ÁÒ¥·¥óÌò¤Ë¤Ï¹â¶¶Ê¸ºÈ¤µ¤ó¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡£Â¾¿Í¤Î¿´¤òÆÉ¤à¥¨¥¹¥Ñ¡¼Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¸µ»¦¤·²°¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼Â¼Ì²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ø¤Î¶Ã¤¤ÈÄ«ÁÒ¥·¥ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´î¤Ó¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹â¶¶¤µ¤ó¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï½éÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶ìÀï¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¥·¥ó¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÉôÊ¬¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌòºî¤ê¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤ò¸ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçÂº·É¤Ç¤¤ëÊý¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿Æü¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¥·¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¤³¤ÎÊý¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ºäËÜ¤¬»¦¤·²°¤ò°úÂà¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¡¦°ªÌò¤Ë¤Ï¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç°ì½Ö¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êË¡¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ºäËÜ°ª¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡È²ÈÄí¤Î²¹¤«¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¾®¤µ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¤µ¤é¤ËºäËÜ¤È°ª¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ì¿ÍÌ¼¡¦²ÖÌò¤Ë¤ÏµÈËÜ¼ÂÍ³¤µ¤ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢²¹¤«¤Ê²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤òºÌ¤ë¡£
¢£¥³¥á¥Ç¥£¡ß¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ß°¦¡ª¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ëÄ¶Âçºî
Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÜ¹õ¤¯¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¤Î»£±Æ¤Ï³Ú¤·¤¤µ²±¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È»£±Æ´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÊÔ½¸¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢CG¤â²»³Ú¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Á´Á³·à¾ì¤Ë½Ð¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¥ä¥Ð¤ª¤â¤·¤í¤¤±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤â¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤¿¤ê¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤ê¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ÅÞ¤¬¶²¤ì¤ëÀ¨ÏÓ¤Î»¦¤·²°¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÊÆü¾ï¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¼¡¡¹¤È½±¤¤Íè¤ëÅ¨¤ÈÀï¤¦¡½¡½¡£Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Î¥½¥ê¥Ã¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡¢2026Ç¯GW¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇßÚÎö¤¹¤ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
