１９日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・貿易統計

０８：５０ 日・機械受注

０９：３０ 豪・賃金指数

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札

１６：００ 英・消費者物価指数

１６：００ 英・小売物価指数

１８：００ ユーロ・経常収支

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・貿易収支



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＳＯＭＰＯ<8630>，東京海上<8766>，ＭＳ＆ＡＤ<8725>

※海外企業決算発表：エヌビディア，パロアルトネットワークスほか



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖の影響により，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



出所：MINKABU PRESS