１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円５１銭前後と前日と比べて２５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８０円０９銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安だった。



この日は米民間雇用サービス会社ＡＤＰが１１月１日までの４週間で米民間企業の雇用者が週平均で２５００人減ったとの集計を公表したほか、米労働省は１０月１８日までの週の失業保険の継続受給件数が１９５万７０００件と８月初旬以来の高水準になったことを明らかにした。米労働市場の減速懸念からドル円相場は１５５円００銭台に弱含む場面もあったが、米利下げ観測の後退がドルを下支え。また、高市早苗政権の積極財政への懸念が根強いことから円売りが出やすい面もあった。米商務省が発表した８月の製造業新規受注が前月比１．４％増となったことや、米長期金利が低下幅を縮小したことがドルの支援材料となるかたちで、一時１５５円７３銭と２月上旬以来の水準まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５８１ドル前後と前日に比べて０．００１０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS