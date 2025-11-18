¡Ö¤·¤â¤ä¤±¡ÊÅàáì¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÂÎ¼Á¡©¾É¾õ¤ä¸¶°ø¤â²òÀâ¡ª¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
¡¦¼êÂ¤ÎÀè¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦´¨¤¤¤È¤³¤í¤«¤éµÞ¤ËÃÈ¤«¤¤¾ì½ê¤ØÆþ¤ë¤ÈÂÀè¤¬¤à¤º¤¬¤æ¤¤
¡¦É¡Àè¤äËË¤¬¤è¤¯ÀÖ¤¯¤Ê¤ë
´¨ÃÈº¹¤¬·ã¤·¤¤µ¨Àá¤Ë¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤·¤â¤ä¤±¡ÊÅàáì¡Ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¤·¤â¤ä¤±¡ÊÅàáì¡Ë¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¸¶°ø¤äÂÎ¼Á¡¢¤·¤â¤ä¤±¡ÊÅàáì¡Ë¤Ë»÷¤¿¾É¾õ¤Ê¤É²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÃÝÆâ ÁÛ¡ÊÌ¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¡Ë
Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¶ÐÌ³¡£¹ñÎ©Âç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢»ÔÃæÉÂ±¡¤Ë¤ÆÆâ²Ê¡¦µßµÞ¡¦ºßÂð¿ÇÎÅ¤Ê¤É´Þ¤á¤¿¿ÇÎÅ·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£ÀìÌçÎÎ°è¤ÏÀìÌç¤ÏÈéÉæ¡¦ÈþÍÆÈéÉæ¡¢°ìÈÌÆâ²Ê¡¦·ÁÀ®³°²Ê¡¦ÈþÍÆ³°²Ê¤Ë¤âÃÎ¸«¡£
¤·¤â¤ä¤±¡ÊÅàáì¡Ë¤Î¾É¾õ¤È¸¶°ø
¤·¤â¤ä¤±¡ÊÅàáì¡Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¤·¤â¤ä¤±¡ÊÅàáì¡Ë¤Î¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ï¡¢ÈéÉæ¤ÎÀÖ¤ß¤ä¼ð¤ì¡¦¿å¤Ö¤¯¤ì¡¦¤«¤æ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤È¿å¤Ö¤¯¤ì¤¬ÇË¤ì¤ÆÄÙáç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ï·ì¹Ô¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤ÎËöÃ¼ÉôÊ¬¤Ç¡¢¼êÂ¤Î»ØÀè¡¦¼ª¤¿¤Ö¡¦É¡Àè¡¦ËË¤ËÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÈéÉæ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¼ð¤ì¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï2¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤á¤Ï´µÉôÁ´ÂÎ¤¬ÀÖ»ç¿§¤Ë¼ð¤ì¤ëÃ®³Á·¿¡ÊT·¿¡Ë¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤Ä¤á¤¬¡¢¾®»Ø¤ÎÀè¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤ËÀÖ¤ß¤¬¸½¤ì¤¿¤ê¾®¤µ¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¡ÊµÖ¿¾¡Ë¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ëÂ¿·Á¹ÈÈÃ·¿¤Ç¤¹¡£
Ã®³Á·¿¤Ï»Ò¤É¤â¤ËÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¡¢Â¿·Á¹ÈÈÃ·¿¤ÏÂç¿Í¤ËÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆþÍá¤ä½¢¿²¤ÎºÝ¤Ë´µÉô¤¬²¹¤Þ¤ê·ìÎ®¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¤æ¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¸¶°ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤·¤â¤ä¤±¡ÊÅàáì¡Ë¤ÎÈ¯¾É¤Ï¡¢´¨ÃÈº¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì¹Ô¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤Ï´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢Ç¾¤¬·ì´É¤ò½Ì¤á¤Æ·ìÎ®¤ò¸º¤é¤¹¤è¤¦»ÊÎá¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¤½¤¦¤·¤ÆÈéÉæ¤ÎÉ½ÌÌ²¹ÅÙ¤ò³°µ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄã¤¯ÊÝ¤Á¡¢ÂÎÆâ¤ÎÇ®¤ò³°¤ËÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ï·ì´É¤ò¹¤²¤Æ·ìÎ®¤òÁý¤ä¤¹»ÊÎá¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤êÈéÉæ¤ÎÉ½ÌÌ²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢´À¤ò¤«¤¤¤ÆÇ®¤òÊü½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´¨¤µ¤ÈÃÈ¤«¤µ¤Î»É·ã¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È·ì´É¤Î¼ý½Ì¤ä³ÈÄ¥¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ì±Õ½Û´Ä¤Ë¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤·¤â¤ä¤±¡ÊÅàáì¡Ë¤Î¸¶°ø¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬4～5ÅÙ¤«¤Ä1Æü¤Î´¨ÃÈº¹¤¬10ÅÙÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿Åß¤è¤ê¤â½éÅß¤ä½é½Õ¤ËÂ¿¤¯È¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿·¤²¼¤ä¼êÂÞ¤ÎÃæ¤Ç¤«¤¤¤¿´À¤¬¾ø¤ì¤ÆÈéÉæ¤ÎÉ½ÌÌ²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢È¯¾É¤òÍ¶°ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤â¤ä¤±¡ÊÅàáì¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÂÎ¼Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Æ±¤¸´Ä¶¤Ë¤¤¤Æ¤â¤·¤â¤ä¤±¡ÊÅàáì¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´¨µ¤¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë·ìÎ®¾ã³²¤ÎÄøÅÙ¤È¡¢¤½¤Î²óÉü¥¹¥Ôー¥É¤Ë¤Ï°äÅÁÅª¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°äÅÁÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÂÎ¼ÁÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÎ¼Á¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢±ÉÍÜ¾õÂÖ¤äÆâÊ¬ÈçÅª¤Ê°Û¾ï¤âÈ¯¾É¤Î°ì°ø¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤â¤ä¤±¡ÊÅàáì¡Ë¤Ë»÷¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤·¤â¤ä¤±¡ÊÅàáì¡Ë¤Ë»÷¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ëÉÂµ¤¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î4¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ç±¸¶ÉÂ¡ÊÁ´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥Èー¥Ç¥¹¡¦Åàáì¾õÏµáì¡Ë
¸¶È¯À¥ì¥¤¥Îー¾É¸õ·²
Â³È¯À¥ì¥¤¥Îー¾É¸õ·²
¥·¥§ー¥°¥ì¥ó¾É¸õ·²
¤·¤â¤ä¤±¡ÊÅàáì¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÎ¤¬¤À¤ë¤¤¡¦ÈùÇ®¤¬½Ð¤ë¡¦´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡¦ÌÜ¤¬´¥¤¯¡¦¹¢¤¬³é¤¯¡¦ÂÃ±Õ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡¦ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼£¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÅÙÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
»Ò¤É¤â¤ËÂ¿¤¤¤·¤â¤ä¤±¡ÊÅàáì¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·«¤êÊÖ¤¹¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥Öー¥Ä¤ò¤è¤¯Íú¤¯¿Í¤ä¿å»Å»ö¤ÎÂ¿¤¤¿Í¤Ê¤É¤Ï¡¢È¯¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î¼À´µ¤ÏÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼êÂ¤ä¼ª¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¤ÎËöÃ¼ÉôÊ¬¤ÎÊÝ²¹¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÈ¯¾É¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤·¤â¤ä¤±¡ÊÅàáì¡Ë¤ÏÈ¯¾É¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·È¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¤·¤¿¤êÅÉ¤êÌô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÁá´ü¤Î²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ð¤ì¤ä¤«¤æ¤ß¤¬¶¯¤¯¤Æ¿É¤¤¡¦¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤¤¡¦ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¾É¾õ¤Î²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÈéÉæ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤·¤â¤ä¤±¡ÊÅàáì¡Ë¤ò¾å¼ê¤ËÍ½ËÉ¤·¤Æ¡¢²÷Å¬¤ÊÅß¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
