¿û¾ÂºÚ¡¹¡¢¡È¸¸¤Î¥Ûー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡É¤ËÎÞ¡Ä¡Ä¥×¥ìーÆ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÆ±¾ð¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡×¡Ö¤³¤ÎÈ½Äê¤Ï¹ó¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤Ï11·î14Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ê25¡Ë¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤Ü¤í¤·¤Î¥Ûー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¿û¾Â¤¬12ÈÖ¤Ç¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¤â¤Î¡£¥Üー¥ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Ä¤Ä¥Ûー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¡¢´ÑµÒ¤«¤éÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Üー¥ë¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥«¥Ã¥×¤Î±ï¤Ë¤á¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¶¥µ»°Ñ°÷¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢¿û¾Â¤Ï²þ¤á¤Æ¥«¥Ã¥×¤½¤Ð¤Ë¥Üー¥ë¤òÃÖ¤Ä¾¤·¡¢¥¿¥Ã¥×¥¤¥ó¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÊüÁ÷ÀÊ¤«¤é¤â¡Ö¤¨～¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¿û¾Â¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢Æ°²è¤ò°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¨ー¡¡¤Ê¤ó¤Ç¥À¥á¤Ê¤ó¡¡¤¨ー¡¡¤¨ー¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤¹³¨Ê¸»ú¤ò9¤ÄÅº¤¨¤Æ¡¢¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢X¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆ°²è¤ò¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤È¥«¥Ã¥×¤È¥Ô¥ó¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥«¥Ã¥×¤Î±ï¤Ë¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¤á¤ê¹þ¤àÁ°¤Ë¥Ô¥ó¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤ÇÎÉ¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÈ½Äê¤Ï¹ó¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¨～¤Ã¡¢²ò¤»¤Ê¤¤¡Êµã¡Ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ûー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±¾ð¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£