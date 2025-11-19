¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¡×¤Ê¤Ï¤º¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¼Â¤Ï¥±¥¬¿ÍÂ³½Ð¤Ê¤ÉWÇÕ¤ØÉÔ°Â»³ÀÑ
¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢º£Ç¯10·î¤Ëà²¦¹ñá¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤òÅÝ¤·¡¢°Õµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯·³ÃÄ¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¡ª¡×
¤Ê¤É¤È¥Ö¥Á¾å¤²¤Æ¹âÍÈ´¶¤ò¤¢¤ª¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎò»ËÅª¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë»°ãø¡õÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦³ùÅÄÂçÃÏ
¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î°Ò¸÷¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎWÇÕÆîÊÆÍ½Áª¤â»Í¶ìÈ¬¶ì¤Ç¡¢Á°Âç²ñ¤Î²¦¼Ô¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë¤Ï¼ê¤âÂ¤â½Ð¤º¤ËÏ¢ÇÔ¤·¡¢ÅÓÃæ¤Ç´ÆÆÄ¤âÂå¤ï¤Ã¤¿¡£9·î¤Ë¤Ï¡¢Í½ÁªÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ë¤â¶þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï£×ÇÕ¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤Ë¤â¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡ÖÍ¥¾¡¡×¤ò·Ç¤²¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢¡Ö½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¡ª¡×¤È°Â°×¤ËÌ´¤òÂ÷¤¹¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¡£
¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Î11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¬¡¼¥Ê¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÈÀï¤¦¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ä¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖËÜÅö¤Ë»Ë¾åºÇ¶¯¤«¡©¡×¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£
²¤½£³Æ¹ñ¥¯¥é¥Ö¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¿ô¤ò¸«¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£80¿ÍÁ°¸å¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤¬ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤òÆÍ¤ÃÁö¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¤Î¼çÌò¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡Ê11·î10Æü»þÅÀ¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¡£·ø¸Ç¤Ê¼é¤ê¤ò¸Ø¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÅÏÊÕ ¹ä¤âÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÊMLS¡Ë¤Ç¤â¡¢ºòµ¨¤ÏµÈÅÄËãÌé¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ë¤¬¼ç¾¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤ÏGK¹âµÖÍÛÊ¿¡Ê¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹¡Ë¤¬MLS¥«¥Ã¥×¡ÊÍ¥¾¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ë¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï³¤³°¤ÇÌöÆ°¤òÂ³¤±¡¢¿·»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤¿¡£
²¤½£Ì¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï»°ãø ·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤ä±óÆ£ ¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢¹â°æ¹¬Âç¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ë¤Ïµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë¤Ï°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥×¥ê¥á¥¤¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ë¤Ï¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥¹¥Ü¥ó¡Ë¤È¡¢Èà¤é¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¡×¤Î¾ÝÄ§¤À¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¸½¾õ¡¢Èà¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥±¥¬¤Ê¤É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
»°ãø¤Ï9·îËö¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÉé½ý¸òÂå¡£Åö½é¤Ï¡Ö·Ú½ý¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë
»°ãø¤Ï9·îËö¤Î»î¹ç¤ÇÉé½ý¸òÂå¸å¡¢ÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±óÆ£¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É²¦¼Ô¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ÇÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«36Ê¬´Ö¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â°æ¤Ï°ÜÀÒÆþÃÄ¸å¡¢¥±¥¬¤Ç¤Î½ÐÃÙ¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
9·î¤ÎÂåÉ½Áª¤Çº¸Â¼ó¤òÇ±ºÃ¤·¡¢½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¾ì¤È·ç¾ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç°²½¤·¡¢¿ô»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿
µ×ÊÝ¤Ï¼çÎÏ¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÂåÉ½Àï¤Ç¤Î¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¾õÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¤¿¤¿¤áÀèÈ¯¤«¤é³°¤ì¤¿¡£°ËÆ£¤ÏÃæÂ¹ü¤Î¹üÀÞ¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯Îý½¬¤ËÉüµ¢¤·¤¿¾õÂÖ¡£
¼éÅÄ¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¸ÂÄêÅª¤Ê½Ð¾ì¤Ç¡¢ÂåÉ½¤«¤é¤â3·î°ÊÍè±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢ÀµGK¤ÎÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¤¬º¸¼ê¤òÊ£»¨¹üÀÞ¤·¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥±¥¬¤«¤é¤Î´°Á´Éü³è¤Î¤¿¤á¤ËÌµ½êÂ°¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÂàÃÄ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÚ°Â·òÍÎ¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾åºÇ¹âDF¤À¤¬¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤«¤é¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢µ®½Å¤Êº¸Íø¤¤ÎDF¤Ç¤¢¤ëÄ®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¤â¡¢º£Ç¯8·î¤ËÉ¨¤ÎÂç¥±¥¬¤ò¤·WÇÕ½Ð¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÇÉé½ý¸å¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤º¡¢11·î¥·¥ê¡¼¥º¤â¾·½¸¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¥¬°Ê³°¤Ë¤â¡¢°ÜÀÒ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÇÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
Îã¤¨¤ÐÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¤Ë¹ß³Ê¤·¡¢°ÜÀÒ¤ÎÆ»¤òÃµ¤ë¤â»ÄÎ±¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòµ¨2·åÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¥Ö¥ì¡¼¥¤À¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿Á°ÅÄÂçÁ³¤â¡¢°ÜÀÒ¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ»ÄÎ±¤·¡¢º£µ¨¤ÏÄäÂÚ´¶¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£
¸Å¶¶µü¸è¡Ê¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡Ë¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥Ì¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ïà¼ºÇÔá¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¿·Å·ÃÏ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤âÌµÆÀÅÀ¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Çà¥Ý¥¹¥È¸Å¶¶á¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿»³ÅÄ ¿·¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤Î¤â¶ìÀïÃæ¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¤³°Ä©Àï¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÁíÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿»öÎã¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·ºòµ¨¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢³èÌö¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ï¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¡×¤Î¤ª¤´¤ê¤Ï¶ØÊª¤À¡£
º£¤ÎÂåÉ½¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÅª¤Ê¤Ð¤é¤Ä¤¤â¤¢¤ë¡£
¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¿Íºà¤¬ËÉÙ¤À¤·¡¢ÃæÈ×¤â¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Çº´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¤¬ÂæÆ¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤ÏÅÄÃæ ÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¡¢´ú¼êÎç±û¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ºòº£¤Ï¥È¥Ã¥×¤â¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡Ë¤Ê¤É¿Íºà¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë¤Ï¥»¥ó¥¹¤â·Ð¸³¤â½½Ê¬¤À¤¬¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê½ÅÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÆÃ¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¿ÍºàÆñ¤¬¸²Ãø¤À¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÎÏ¤¬¿ê¤¨¤¿Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤¹¤®¡¢¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ïà¥¢¥¥ì¥¹ç§á¤È¸À¤¨¤ë¡£¡Ö°¼ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î¼¹Ãå¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦³ùÅÄÂçÃÏ¡ÊÃæ±û¡Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤â½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë
¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Àï½ÑÅª¤Ë¤Ï³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤¬Ãæ¿´¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤í¤¦¡£³ùÅÄ¤¬¤«¤¸¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Àï¤¤¤ò¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢Èà¤¬ÉÔÄ´¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ï¹¥ºàÎÁ¤À¤¬......¡£
»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¿ØÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£µ¨¤Ï°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¦¥¸¥ã¥¦¥¸¥ã¤È¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¶âÀ±¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÀï¾¡µ¤Ê¬¤Ë¿»¤Ã¤Æ¼ÂÎÏ¤ò²á¿®¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤é¡ÖÍ¥¾¡¡×¤ÈÁû¤®¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ÏËº¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»×Î¸¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£WÇÕ¤Ï¹ËÅÏ¤ê¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®µÜÎÉÇ·¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¢¥Õ¥í