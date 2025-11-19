俳優の高橋克典（60）が、妻の誕生日をお祝いする様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】8分で作ってくれた愛妻弁当＆「口元そっくり」16歳の息子との親子ショット

2004年に15歳年下のハンナさんと結婚し、現在16歳の息子がいる高橋。2023年には、その年の“素敵なお父さん”に贈られるベスト・ファーザー「イエローリボン賞」を受賞している。

ブログでは、結婚記念日を家族でお祝いしたことや、舞台の稽古前に"8分で作ってくれた"という愛妻弁当など、日常の様子を発信しており、息子と2人で浅草の焼肉店に行ったことを報告すると…「イケメン〜。さっすがパパの遺伝子強し」「口元が克典さんにそっくりですね」などのコメントが寄せられた。

15歳年下妻の誕生日を祝福

11月17日のブログでは、妻が前日に誕生日を迎えたことを報告し、「今年は稽古に入って忙しいからと、先日食事に行ったのでそれで済んだと思っていたら、ケーキは欲しいというので、急きょ仕事終わりに行きつけのケーキ屋さんで。お願いできて良かった。いつもありがとう。1年 大きなけがも病気もなく、誕生日を迎えられたことに感謝。」と、ケーキの写真を添えて、妻の誕生日をお祝いした。

この投稿にファンからは、「克典さん 奥様思いの良き夫！最高！」「にぎやかな高橋家のシアワセいっぱいが伝わってきてこちらもうれしくなります」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）