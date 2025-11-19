「美空ひばり物語」（TBS）の撮影中に母の幸子がくも膜下出血で倒れ、集中治療室（ICU）に入りました。ドラマが放送されたのは1989年12月30日。倒れた時から意識はありませんでしたが、「人間、耳だけは最後まで聞こえる」と言うので、医師の許しを得て、延長コードにつないでICUにテレビを持ち込み、イヤホンで聞かせたんです。

それでも反応が全くない。「おかしいな」と、母の耳からイヤホンを外して自分の耳に入れてみたらやっぱり聞こえない。なんと壊れていて聞こえていなかった…とんだ笑えないオチがつきました。

2カ月に及んだ入院生活の末、母は年明けの正月3日に息を引き取りました。当時住んでいた調布の家での葬儀。真っ先に駆けつけてくださったのは、なんと、まさかの北島三郎さんご夫妻でした。

母はサブちゃんの熱烈なファン。貧しい家でしたが、サインが入った湯飲みや暖簾（のれん）、ブロマイドなどなど、今でいうグッズですね。それが部屋に所狭しと並んでいました。

母から子守歌や童謡を聞かされた記憶はありませんが、サブちゃんの歌は物心ついた時からずっと聞いていましたし、東映の任侠映画「兄弟仁義」シリーズも何度も見に連れていかれました。生まれ育った静岡県の島田には映画館がなかったので、わざわざ電車に乗って静岡市まで通ったものです。ディズニー作品なんて一度も連れていってくれなかったのに（笑い）。

その頃、サブちゃんは毎年、新宿コマ劇場の舞台に立っていらっしゃいました。母はいつも最前列の席を確保。それも1回だけでなく、何日もです。出待ちもするし、サブちゃんも覚えてくださったんですね。ちょっと体が不自由なところもあったから余計に気にかけてくださって。

もちろん後援会にも入っていて、年に何回か開かれるファンの集いに参加するのを楽しみにしていました。私が5つか6つの時に後援会主催の運動会があり、サブちゃんに抱っこしてもらった写真があるんですよ。

その貴重な一枚をご本人から手渡されたのは京都・太秦の東映撮影所。女優デビューして2年後の79年、たぶん「銭形平次」だったと思います。大川橋蔵さんの主演で66年から84年まで続いた長寿シリーズの700回記念作品にゲスト出演した際のことです。

町娘の姿で撮影所の中を歩いていると、向こうに人だかりがしている。通り過ぎようとして、ふと視線を向けると、その人だかりの中心にいらっしゃったのは、あの、北島三郎さん。何十万、何百万人といる中のファンの娘というだけですから、ごあいさつするのもおかしいかなと思い、黙って通り過ぎようとした時です。「カヨコ〜」と、声をかけてくださった方がいらっしゃいました。サブちゃんでした。

◇岸本 加世子（きしもと・かよこ）1960年（昭35）12月29日生まれ、静岡県島田市出身の64歳。77年、テレビドラマ「ムー」で女優デビュー。以降、テレビ、舞台、映画、CMなどで幅広く活躍。ドラマ「あ・うん」、舞台「雪まろげ」、北野武監督の映画「HANA―BI」「菊次郎の夏」など代表作多数。著書に小説「出てった女」、エッセー「一途」など。