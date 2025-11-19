34ºÐ¤ÇÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¥ß¥ß¥Ý¥Ý¡Ê40¡Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°ìµ¤¤ËÂç²ÈÂ²¤À¤Í¡×¡È¥Ö¥ó¥Á¥ç¥¦¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÇúÃÂ¡ÉÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó½ËÊ¡
¡¡26ºÐ¤Î»þ¤ËÆý¤¬¤ó¤ò¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢34ºÐ¤ÇÌó2¥«·î¤È¤¤¤¦Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿YouTuber¤Î¥ß¥ß¥Ý¥Ý¡Ê40¡Ë¤¬¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤ÇÈ±¤¬Çö¤¯¤Ê¤ê¡¢´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤«¤éÈ±¤¬¿¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ê¤É¡¢Æ®ÉÂ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ß¥Ý¥Ý¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯11·î3Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î4·î¤ËÊ¸Ä»¤Î¡Ö¤·¤í¥Ý¥ó¡×¤È¡Ö¤ß¤½¥Ý¥ó¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¥Ö¥ó¥Á¥ç¥¦¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÇúÃÂ¡ÉÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó½ËÊ¡
¡¡2025Ç¯11·î17Æü¤Ï¡¢¡Ú²æ¤¬²È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÛÀÖ¤Á¤ã¤óÇúÃÂ¡ª¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤ï¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¤Ê¤ó¤È¤Ê¤ó¤È¡¼¡¼¡¼¡¡º£Ä«¡ª¡ª¡ª²æ¤¬²È¤ÎÊ¸Ä»¤·¤í¥Ý¥ó︎ ¤ß¤½¥Ý¥ó¡¡¹ç¤ï¤»¤Æ ¤·¤í¤ß¤½¤Ë¡Ä¤Ê¤ó¤È¤Ê¤ó¤È¡¼¡¼¡¼ ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Instagram¤Ç¤ÏÁã¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¡ÖÀ¸Ì¿¤Ã¤ÆËÜÅö¤¹¤´¤¤¡£¿ÀÈë¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°ìµ¤¤ËÂç²ÈÂ²¤À¤Í¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë