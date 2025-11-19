【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・カブスからフリーエージェント（ＦＡ）となった今永昇太投手（３２）が１８日（日本時間１９日）、残留することが決まった。

同球団から提示されたＦＡ補償制度「クオリファイング・オファー（ＱＯ）」を受諾したと同日、米大リーグ選手会が発表した。大リーグ公式サイトによると、２２０２万５０００ドル（約３４億円）の１年契約。

ＱＯは、ＦＡ選手に対し、前所属球団が規定額（年俸上位１２５選手の平均額）を提示して来季の単年契約を申し入れる制度。ＦＡ選手がＱＯを拒否して移籍が成立した場合、前所属球団は移籍先の球団からドラフト指名権を得られる仕組みとなっている。

米東部時間１８日午後４時（日本時間１９日午前６時）が回答期限で、提示を受けた１３選手のうち、今永ら４人が受け入れ、フィリーズからＦＡとなったナ・リーグ打撃２冠のシュワーバー、カブスからＦＡのタッカーら９人が拒否した。

今永は今オフ、カブスが３年の契約延長の権利を、今永側は単年契約を結べる権利をそれぞれ行使しなかったため、ＦＡとなった。メジャー２年目の今季はけがで一時離脱し、２５試合に登板して９勝８敗、防御率３・７３で、ポストシーズンでは２試合に登板した。