「懸命に戦ったが、日本を脅かすことはできなかった」

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月18日、国立競技場で行われた「キリンチャレンジカップ2025」でボリビア代表（同76位）と対戦し、3-0で快勝した。

前半4分にMF鎌田大地のゴールで幸先よく先制し、後半にも2点を加えた。敗れたボリビアメディアは「日本が並外れた支配力を見せつけた」と森保ジャパンの強さを称賛していた。

14日のガーナ戦（2-0）から先発を7人を入れ替えた日本代表は立ち上がりの4分、MF久保建英の右クロスを収めた鎌田が左足のシュートを突き刺して先制。さらに後半に入ると、途中出場の選手たちが躍動し、26分にMF中村敬斗のアシストからFW町野修斗が押し込む追加点を奪った。同33分にはFW上田綺世のパスを受けた中村が巧みなボールコントロールから相手の股を抜くシュートでダメ押し点を奪った。

日本は3得点を奪った一方で、ボリビアに決定機をほとんど作らせず。攻守に安定した戦いを披露し、森保一監督の通算100試合目を勝利で飾った。この戦いぶりにボリビアの現地メディア「ATBDigital」は「日本は国際親善試合でボリビアに3-0と圧倒的な勝利を収めた。日本が並外れた支配力を見せつけた一方で、ボリビアはチャンスを生かせず、相手の勢いを止めることができなかった」と脱帽だった。

また「Unitel Bolivia」は3-0という一方的なスコアになったことを受けて「オスカル・ビジェガス監督のチームは全力を尽くしたが、日本はアクセルを少し踏むだけで3得点をを奪った」と力の差があったと伝え「la Razon」も「ボリビアは東京で日本に完敗」「懸命に戦ったが、日本を脅かすことはできなかった」と日本の強さを称えていた。

ワールドカップ南米予選で7位となり、来年3月の大陸間プレーオフに出場するボリビアだが、韓国と日本と対戦したアジア遠征を2連敗で終える形となった。（FOOTBALL ZONE編集部）