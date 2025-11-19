ド軍オフシーズン補強に脚光

米大リーグのレッズやナショナルズでGMを務めたジム・ボウデン氏が、ドジャースの補強プランに対する見解を明かした。今オフ、タイガースのサイ・ヤング（CY）賞左腕タリク・スクーバル投手にトレードの噂が浮上する中、ドジャースの放出候補としてタイラー・グラスノー投手を挙げている。

米野球専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演したボウデン氏は、スクーバルの去就に言及。トレード先の候補としてドジャースの他、レッドソックス、メッツ、マリナーズ、ヤンキースを挙げた。

スクーバル獲得の対価として、同氏は「ドジャースはエメット・シーハン、ジャスティン・ロブレスキー、ジャクソン・フェリス、ザイア・ホープをオファーできる。かなり良いパッケージだ」と提案。すでにメジャーで戦力になっている若手投手のシーハン、ロブレスキーに加え、MLB公式の有望株ランキングで球団2位の外野手ホープと、同6位の左腕フェリスというマイナー選手を候補に挙げた。

さらに「もっと工夫をするなら、タイラー・グラスノーをリターンの一部にするのはどう？ 彼にはトレード拒否権がない」とも。今季先発の一角を担った32歳右腕を放出するという、大胆プランもぶちまけていた。

スクーバルは2年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞に輝いた左腕。今季レギュラーシーズンでは31試合に登板し、13勝6敗、防御率2.21をマークした。タイガースとの契約は2026年までとなり、去就動向が注目されている。



（THE ANSWER編集部）