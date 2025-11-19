「iPhone Air 2」と「20周年iPhone」の発売時期について海外で噂が飛び交っています。

↑リベンジはある？（画像提供／Unsplash）

超薄型「iPhone Air」は販売不振のため次期モデルの投入が延期されたと一部で言われています。一方、20周年iPhoneは2027年に投入され、完全なベゼルレスデザインになることが予測されています。

MacRumorsなどによれば、アップルは2026年から2027年にかけて、以下のスケジュールで新しいiPhoneを発売する予定とのこと。

2026年秋: iPhone 18 Pro／Pro Max、折りたたみiPhone 2027年春: iPhone 18、iPhone 18e、iPhone Air 2 同年秋: 20周年iPhone

iPhone Air 2は延期されたのではなく、もとから2027年の発売を予定していたという見方もあります。同モデルは高いパフォーマンスと長いバッテリー駆動時間を実現するために「2nmチップ」を搭載するとも言われています。

今後、薄型iPhoneのラインナップが維持される稼働かに注目です。

Source: MacRumors

