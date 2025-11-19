愛猫が夫の腕に包まれながら眠っていたら…心の声がだだ漏れな妻のつぶやきに共感する人が続出し話題となっています。投稿は、記事執筆時点で30万回以上表示され「旦那様にどついてやりましょ」などの声が寄せられています。

【写真：夫の腕の中で幸せそうに眠る猫ちゃん…目撃した妻が残した『コメント』に共感】

幸せに包まれながら…

Xアカウント「猫のしお むすび 、飼い主はろで（@rode_no_neko）」に投稿されたのは、ハチワレ猫の『むすび』くんがパパの両手に包まれながら幸せそうに眠る様子です。同性同士のふたりですが…。

その姿はまるで恋人同士のようだったとか。むすびくんは包まれたパパの腕に自分の両腕を回し、見るからに「ここはボクの場所だにゃ！」と言っているかのようです。なんて幸せな光景なのでしょう。

妻の複雑な心境

そんな様子を目撃したママは「夫がすんごいかわいい生き物とラブラブしてる…悔しい…かわいい…悔しい」となんとも複雑な心境をコメントに残しています。まさに『感情が迷子』だったようです。

ふたりの仲睦まじい様子に可愛いヤキモチを焼きながらも、幸せそうに眠るむすびくんの姿にたまらなく愛おしい気持ちになったのでしょう。パパとママの大きな愛に包まれて安心して眠る甘えん坊のむすびくんなのでした。

投稿には、「ウチ、オットは居ないけど…対娘でも悔しい……」「おいおい！！可愛すぎる！！」「むすびパイセンがこんなバブバブモード(？)になるとは」「かわいいですね！嫉妬してしまいますねwww」「手首にしがみついてて、可愛いです」などのコメントが寄せられるとともに、いいね件数は1.8万件以上を記録しています。

この他にも、Xアカウント「猫のしお むすび 、飼い主はろで（@rode_no_neko）」には、とっても甘えん坊のむすびくんと、同居猫しおさんの楽しい日々の様子がたくさん投稿されています。

