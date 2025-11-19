どっちも気になるーーーッッ！（汗）【ミスド】沼落ち注意♡「限定パイ & ポンデ」

季節限定ドーナツやコラボドーナツが人気の【ミスタードーナツ】は、パイや飲茶などのお食事系メニューにもファンが多いことで知られています。なかでも、サクサク食感が魅力のパイシリーズは、朝食やおやつで活躍する人気商品の1つです。そこで今回は、今食べておきたい「限定パイ & ドーナツ」を紹介します。

秋冬にぴったりな濃厚ソース

クリーミーパイと題して発売された新作パイの1つが「きのことチキンのクリームシチューパイ」。サクサク食感のパイ生地に包まれているのは、2種類のきのことチキンが入ったクリームシチューフィリングです。コクのあるクリームシチューの甘みとしっとり食感のパイ生地は、ひと口食べるたびに幸せな気分を運んでくれます。

マカロニ入りで大満足な食べ応え

「ミートソースのラザニア風パイ」は、マカロニ入りのミートソースにホワイトソースを重ねてラザニアを再現したお食事パイ。完熟トマトを使った本格派のミートソースとクリーミーなホワイトソースが混ざり合う、まろやかな口当たりを楽しめます。Wソース・マカロニ・パイ生地による、見た目以上の満足感が特徴です。

大人も子ども魅了するコーンの甘み

甘みの強いスーパースイートコーンを使ったコーンクリームフィリングをサクサクのパイ生地で包んだ「つぶつぶコーンクリームパイ」。フィリングに入っているコーンのつぶつぶによって、コーンクリームの濃厚さと甘さがより引き立つ仕上がりに。@ftn_picsレポーターHaruさんも「コーンクリームフィリングも相まって、美味しさ200点でした◎」と大絶賛する美味しさです。

パイと一緒に食べたい限定ドーナツ

クリーミーなパイを堪能したら、食べたくなるのはやっぱりドーナツ。冬の定番ポン・デ・ショコラシリーズが今年も始まっているため、併せてチェックしておきましょう。「ポン・デ・ダブルショコラ」は、チョコレートの風味をじっくり堪能できるシンプルなドーナツなので、食後のデザートにぴったりです。

【ミスタードーナツ】の「限定パイ & ドーナツ」は、どちらも見逃せない美味しさ。セットで食べると美味しさも満足感も倍増するので、ぜひ両方とも楽しんで。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる