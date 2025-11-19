101万表示を超えて話題となっているのは、飼い主さんにもっと遊びたいと甘える猫ちゃんの光景。遊んでいる最中に席を立とうとした飼い主さんを引き止める猫ちゃんの姿が愛おしすぎると注目を集めています。この光景には、「可愛すぎます♡」「もっと遊びたいのに～って思ってるのかな」と絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：猫と遊んでいる最中に『席を立とう』とした、次の瞬間…キュンとくる『尊い甘え方』】

遊ぶのを中断して席を立とうとしたら…

甘え方が可愛すぎると話題になっているのは、Xアカウント『むぎときび』に登場するキジ白猫のきびちゃん。この日、きびちゃんと飼い主さんはふたりで仲良く遊んでいたのだそう。しかし、しばらくすると飼い主さんは用事ができたのか、席を離れようと立ち上がったとのこと。すると次の瞬間…なんと、きびちゃんが飼い主さんの服の裾を口に咥えて引っ張り始めたのだとか！

きっと、飼い主さんともっと一緒にいたかったのでしょう。あまりにも可愛いその甘え方に、こちらまでキュンとしてしまいます。

素直すぎる反応にキュン♡

飼い主さんを行かせまいと、服の裾を咥えたきびちゃん。それだけでも可愛い光景ですが、きびちゃんの様子をよく観察してみたところ…きびちゃんはペタンと耳を倒した『イカ耳』になっていたそう！

さらには、甘えているようにも怒っているようにも聞こえる「うぅ～」という声をあげていたのだとか。「猫は単独行動の生き物」と言われることがありますが、そんなきびちゃんの甘えっぷりを見たら、そんな言葉が嘘のように感じられます。

そんな飼い主さんと離れたくないきびちゃんの姿は、たくさんの人の胸を射止めることとなったのでした。

この光景には、「ちょっと可愛すぎません？」「めちゃめちゃイカ耳ｗ」「諦めたらそこで試合終了ですからね」と、絶賛コメントが寄せられることに。

Xアカウント『むぎときび』では、そんな甘えん坊なきびちゃんと、茶トラ猫のむぎ君の日々の出来事が綴られていますよ。

きびちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「むぎときび」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。