今オフのメジャー移籍を目指す西武・今井達也投手（２７）のポスティング申請をＭＬＢが受理したと１８日（日本時間１９日）、複数の米メディアが報じた。４５日間の交渉期限は米東部時間で１９日午前８時（同午後１０時）にスタートし、来年１月２日午後５時（同３日午前７時）までとなる。

今井は今オフのＦＡ市場で、Ｆ・バルデス（アストロズ）、Ｄ・シース（パドレス）とともに先発投手のトップ３に入ると言われている。今月行われたＧＭ会議ではパドレスのプレラーＧＭが今井争奪戦への参戦を一番乗りで宣言。その他にも地元メディアが「獲得すべき」と進言しているヤンキースや、フィリーズ、ブルージェイズ、メッツらが移籍先の候補として報じられている。アストロズも参戦に前向きな姿勢を示しており、１０球団前後が争うことになりそうだ。

ニューヨーク・ポスト紙のＦＡランクでは、敏腕記者のＪ・ヘイマン氏が今井を２位に位置付け、８年２億ドル（約３１０億９０００万円）という大型契約を予想。２３年オフに１２年総額３億２５００万ドル（約４６５億円＝当時のレート）でドジャースに入団した山本由伸投手（２７）に年平均では匹敵する数字になる可能性もある。

今井の代理人を務めるボラス氏はＧＭ会議で取材対応した際、「彼は大規模な球団を好んでいる。勝てるチームに身を置き、高いレベルでプレーしたいと考えている」と説明していた。

◆今井 達也（いまい・たつや）１９９８年５月９日、栃木県生まれ。２７歳。作新学院高（栃木）では３年夏の甲子園でエースとして同校を５４年ぶりの優勝に導き、Ｕ―１８日本代表にも選出。１６年ドラフト１位で西武に入団し、２３〜２５年に３年連続２ケタ勝利。２４年には自身初タイトルとなる奪三振王にも輝いた。今季は２４試合に登板し、１０勝５敗、防御率１・９２。１８０センチ、８０キロ。右投右打。今季年俸（推定）は１億８０００万円。