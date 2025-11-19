【山粼武司 これが俺の生きる道】#48

1997年、中日はナゴヤ球場からナゴヤドームの本拠地移転で苦戦を強いられた。結局、チームの調子は上向かないまま最下位でシーズン終了。星野監督も大荒れで、新しくできたばかりのナゴヤドームの選手食堂で、窓ガラスを蹴飛ばし、割ったこともあった。

中日のチーム打率は.278から.243に下がり、本塁打数は179本から115本と激減。俺自身も本塁打19本で、本塁打王を取った前年の39本から20本も減らした。

全然活躍できなかったのは誰が見ても明らか。当然、オフの契約更改では「ダウン」を提示された。大島宏彦球団代表との1回目の交渉の席で、俺はハッキリとこう言った。

「全然活躍できなかったのは分かっています。言われた通りにサインしますので、金額は好きにしてください」

すると、球団代表はこう答えた。

「それだけ潔い気持ちがあるのか。来年に対する山粼くんのその気持ちがうれしいよ。本当はここまで下げようと思っていたけど、期待値を込めて少し考慮した査定にしよう」

そんな言葉をかけてくれたことがうれしかった。実際のダウン額は1000万円。本塁打を20本も減らしたから、俺的にはもっと下げられると思っていた。フロントの温情があったのかもしれない。

98年は打撃重視から投手を中心とした守りの野球への方針転換を迫られた。97年オフに大豊泰昭さんが阪神にトレードされたことで、俺は左翼手から一塁手にコンバート。本塁打は19本から27本に増えたものの、打率.255、86打点だった。

「俺の実力はこんなもんだったのか……」

そんなことが頭をよぎるようになってきた。今、バンテリンドームで27本打ったら「すごい」と言われるかもしれないけど、そうじゃなかった。もっと高いところを目指していたし、本塁打30本が自分の中の「合格ライン」だった。だから、自分が思っていたような伸びしろがなかったことにガッカリした。

だからといって、誰かに相談するとか、技術を突き詰めるということはあまりしなかった。というか、「知らなかった」と言った方がいいか。先輩にアドバイスを求めるという「時代」じゃなかった。

そんな中で、野球についてたわいもない話ができる後輩が入ってきた。福留孝介である。

（山粼武司／元プロ野球選手）