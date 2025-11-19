テレ朝『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』初イベント決定【3人のコメント全文】
芸人界の中でも特にいろんなことにひっかかってきた永野と令和ロマン・くるまが、視聴者から集めた“なんだか妙にひっかかる事”をあーだこーだ徹底討論する、テレビ朝日のバラエティー番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』（毎週火曜 深0：45※一部地域除く）が、初の番組イベント『ひっかかりニーチェの集い 〜みんなで深淵を覗く会〜』を、来年3月20日にLINE CUBE SHIBUYAで開催することが決定した。
【動画】令和ロマン・くるま、吉本興業退所に自虐「僕の本体も交換した」話題の新宣材写真は「いとうあさこさんを意識した」
関東ローカルにもかかわらず、TVerのバラエティーランキングにも頻繁にランクインする同番組。イベントでは、会場チケット購入者から「私のひっかかること」を大募集。お客様も一体となり、生で徹底討論する。いつも収録では1時間以上、放送尺の3倍しゃべり倒している3人。果たしてイベントでは予定時間内に収まるのか。そして収録では地上波で言っちゃいけないことも飛び出るが、そもそもイベントをやって大丈夫なのか。
■永野
タレントの夢「番組イベント」！ずっとスタジオの中の数人でやってた感覚なのでお客さんの顔を見たら少し恥ずかしいと思う！それだけ赤裸々な番組だから！皆さんと赤裸々な時間を過ごしたいです！
■くるま（令和ロマン）
「来年3月20日(金)に開幕（かいまく）する、＜暴論とアドレナリンに特化した大型（おおがた）イベント＞『テレビ朝日・LINE CUBE SHIBUYA SPRING FES』で楽しめる、ひっかかりニーチェエリアが決定しました！毎年恒例（こうれい）の『51永野さんひろば』に加え、永野さん誕生（Re:born）日スペシャルの世界観が楽しめる最新フォトスポットや、ここでしか食べられないリコリス香る三谷さんのスペシャルメニューを提供（ていきょう）するカフェも！ぜひご家族みんなで遊びに来てね！」って気持ちをグッと抑えて、たくさんおしゃべりします！
■三谷紬（テレビ朝日アナウンサー）
ひっかかりニーチェのイベントが来年3月20日（金・祝）に決定しました!!皆さんの前でいつも通りおしゃべりできるのか…不安なことの方が多いですが…。来てくださった方が誰にも話せない…と悩んでしまうような強烈トークができるように頑張ります！笑
関東ローカルにもかかわらず、TVerのバラエティーランキングにも頻繁にランクインする同番組。イベントでは、会場チケット購入者から「私のひっかかること」を大募集。お客様も一体となり、生で徹底討論する。いつも収録では1時間以上、放送尺の3倍しゃべり倒している3人。果たしてイベントでは予定時間内に収まるのか。そして収録では地上波で言っちゃいけないことも飛び出るが、そもそもイベントをやって大丈夫なのか。
■永野
タレントの夢「番組イベント」！ずっとスタジオの中の数人でやってた感覚なのでお客さんの顔を見たら少し恥ずかしいと思う！それだけ赤裸々な番組だから！皆さんと赤裸々な時間を過ごしたいです！
■くるま（令和ロマン）
「来年3月20日(金)に開幕（かいまく）する、＜暴論とアドレナリンに特化した大型（おおがた）イベント＞『テレビ朝日・LINE CUBE SHIBUYA SPRING FES』で楽しめる、ひっかかりニーチェエリアが決定しました！毎年恒例（こうれい）の『51永野さんひろば』に加え、永野さん誕生（Re:born）日スペシャルの世界観が楽しめる最新フォトスポットや、ここでしか食べられないリコリス香る三谷さんのスペシャルメニューを提供（ていきょう）するカフェも！ぜひご家族みんなで遊びに来てね！」って気持ちをグッと抑えて、たくさんおしゃべりします！
■三谷紬（テレビ朝日アナウンサー）
ひっかかりニーチェのイベントが来年3月20日（金・祝）に決定しました!!皆さんの前でいつも通りおしゃべりできるのか…不安なことの方が多いですが…。来てくださった方が誰にも話せない…と悩んでしまうような強烈トークができるように頑張ります！笑