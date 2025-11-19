【きょうから】6週間限定！マクドナルド「ナゲット15ピース」が250円おトク 期間限定ソースはガーリックバターステーキ＆チーズフォンデュ風
日本マクドナルドは2025年、年間を通して、人気の商品を次々“おトク”にする『トクニナルド』キャンペーンを展開中。好評につきこの冬も人気のサイドメニュー『チキンマックナゲット15ピース（ソース3個付き）」を250円おトクの特別価格490円（通常価格740円〜）で販売する『トクニナルド』キャンペーンをきょう19日から12月31日までの6週間限定で実施する。
【写真】“すみっコ”たちがちょこん！ソース限定パッケージ
さらに2種類の期間限定ソース「ガーリックバターステーキソース」と「チーズフォンデュ風ソース」が新登場。定番の「バーベキューソース」と「マスタードソース」と合わせて全4種類から好みのソース3個を選ぶことができる。
また、19日から放映予定の新テレビCMでは堺雅人が今回も「Mr.トクニナルド」として登場。本シリーズの最新作「冬ナゲット15ピース カウントダウン」篇では、冬仕様の真っ赤なポンチョスタイルの衣装を身にまとい、きらびやかな装飾車に乗ってパレードを開催。集まった大勢の群衆におトクなキャンペーンを呼びかける姿が印象的に描かれている。今回も堺演じるハイテンションなMr.トクニナルドの姿に注目だ。
「ガーリックバターステーキソース」は、ソテーガーリックの旨味に、バターのほんのりやさしい甘さと香ばしい風味を合わせた贅沢な味わいのステーキソース。「チーズフォンデュ風ソース」は、3種のチーズ（カマンベール、チェダー、パルメザン）をブレンドすることで、深みのあるチーズソースに仕上げた。
さらに、『チキンマックナゲット 15ピース」は数量限定で『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』オリジナルパッケージで提供される。また、期間限定ソースパッケージのフタにもキャラクターがデザインされている。
