¡Ú¤¤ç¤¦¤«¤é¡Û¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡õ¡Ö1¸ÄÇã¤¦¤È1¸Ä¤â¤é¤¨¤ë¡×Æ±»þ³«ºÅ¡¡ÊÛÅö¤ä¥Ñ¥ó¤¬¡È¶Ã¤¥µ¥¤¥º¡É¤Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1ÁÈÁýÎÌ¡ª¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¡Ø¥È¥ê¥×¥ë¥Ï¥à¥Á¡¼¥º¥¨¥Ã¥°¥µ¥ó¥É¡Ù
¡¡¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¡×¤Ï¡¢¿·¥¹¥È¥¢¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¡¦¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¼Â»Ü¤·ÂçÊÑ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¡Ö1¸ÄÇã¤¦¤È1¸Ä¤â¤é¤¨¤ë¡×´ë²è¤ò¡¢19Æü¤«¤é12·î2Æü¤Þ¤Ç¤Î14Æü´Ö¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Ç¥«À¹¤ê¡É¤ÊÊÛÅö¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¥Ñ¥ó¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É·×17¾¦ÉÊ¤ò2½µ¤ËÊ¬¤±¤ÆÈ¯Çä¡£ÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ø¤Ð¤¯¤À¤ó¤ª¤Ë¤®¤êßÕ¤êµí¾ÆÆù¡Ù¤ä¡Ø¥È¥ê¥×¥ë¥Ï¥à¥Á¡¼¥º¥¨¥Ã¥°¥µ¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¶Ã¤¥µ¥¤¥º¤«¤Ä¼êº¢²Á³Ê¤Î¡Ø¥Ç¥«À¹¤ê¥×¥ê¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¿©Íß¤Î½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡Æ±»þ³«ºÅ¤Î¡Ö1¸ÄÇã¤¦¤È1¸Ä¤â¤é¤¨¤ë¡×´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»È¤¨¤ëÌµÎÁ°ú´¹·ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤ª¥È¥¯¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¡£¥ê¥Ô¡¼¥È¹ØÆþ¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢²È·×¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤»Üºö¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¡ÔÂè1ÃÆ¡Ê19Æü¡Á25Æü¡Ë¡Õ
¡ØÂç¤¤Ê¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¡¼¥ÊÛÅö¡Ê¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¡Ë¡Ù538±ß
ÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê·Ü¤â¤âÆù¤ò¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡£¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ê¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÉÊ¡£
¡Ø¤Ð¤¯¤À¤ó¤ª¤Ë¤®¤ê ßÕ¤êµí¾ÆÆù¡Ù173±ß
¼ê¤Ë¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥µ¥¤¥º¤Ë¿Ê²½¡£´Å¿É¤¤¥¿¥ì¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ßÕ¤êµí¾ÆÆù¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤ÈËþÂ´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ç¥«À¹¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡£
¡Ø¥È¥ê¥×¥ë¥Ï¥à¥Á¡¼¥º¥¨¥Ã¥°¥µ¥ó¥É¡Ù278±ß
¥Ï¥à¥Á¡¼¥º¥¨¥Ã¥°¥µ¥ó¥É¤ò1ÁÈÁýÎÌ¡£¥Ï¥à¥ª¥Ë¥ª¥ó¥µ¥é¥À¡¢¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¡¢¤¿¤Þ¤´¥µ¥é¥À¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¿©´¶¤ÈÉ÷Ì£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥µ¥ó¥É¡£
¡Ø¥Ç¥«À¹¤ê¥×¥ê¥ó¥¯¥ì¡¼¥×¡Ù225±ß
¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡È½Å¤Ã¡ª¡É¤È´¶¤¸¤ëËþÂ¥µ¥¤¥º¡£¤¿¤Þ¤´¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥×¥ê¥ó¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¥¯¥ì¡¼¥×Èé¤ÇÊñ¤ó¤À¡£Ç¼ÆÀ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥Ç¥¶¡¼¥È¡£
¡Ø¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ù149±ß
Âç¤¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿¡¼¤òÅÉ¤Ã¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¡£¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç·Ú¤¯²¹¤á¤ì¤Ð¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤¬°ìÁØºÝÎ©¤Ä¡£
¡Ø¥³¥í¥Ã¥±¡õ¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù171±ß
¥³¥í¥Ã¥±¤È¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤ò¥À¥Ö¥ë¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âËþÂ´¶¤âËþÅÀ¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£°ì¸ý¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ø¤Ò¤È¤¯¤Á²ÎÉñ´ìÍÈ ¤ï¤µ¤Ó¡¡89¥°¥é¥à¡Ù119±ß
¥á¡¼¥«¡¼½¾ÍèÉÊ¤Î50%ÁýÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯¡£¤ï¤µ¤Ó¤Î¥Ä¥ó¤È¤·¤¿¿É¤ß¤È¹á¤ê¡¢Å·Çµ²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹á¤Ð¤·¤¤ÍÈ¤²ÀùÌß¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡£
¡Ø¤³¤í¤«¤é¡¡³Æ¼ï¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦¥ì¥Ã¥É¡¦¥Á¡¼¥º¡Ë5¸Ä¡Ü1¸ÄÁýÎÌ¡Ù214±ß
ÄÌ¾ï5¸ÄÆþ¤ê¤Î¡Ö¤³¤í¤«¤é¡×¤ò1¸ÄÁýÎÌ¤·¡¢ÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë6¸ÄÆþ¤ê¤Ë¡£
¢¨¤³¤í¤«¤é¤Î¤ß¡¢Á´´ü´Ö¡Ê11·î19Æü¡Á12·î2Æü¡ËÈÎÇä¾¦ÉÊ
¡ÔÂè2ÃÆ¡Ê26Æü¡Á12·î2Æü¡Ë¡Õ
¡Ø¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¥Á¥¥ó¥«¥ÄÊÛÅö¡Ù538±ß
¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡É¥µ¥¤¥º¤Î¥Á¥¥ó¥«¥Ä¤ò¥É¡¼¥ó¤ÈÀ¹¤êÉÕ¤±¡£¥µ¥¯¥µ¥¯°á¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÆù½Á¤È»Ý¤ß¤¬¡¢¿©Íß¤ò°ìµ¤¤ËËþ¤¿¤¹¡£
¡Ø¤Ð¤¯¤À¤ó¤ª¤Ë¤®¤ê Âç¤¤Ê¾ÆÄ»¡Ù167±ß
Âç¤Ö¤ê¤Î¤â¤âÆù¾ÆÄ»¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î°ìÉÊ¡£¹á¤Ð¤·¤¤¥¿¥ì¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÃº²Ð¾Æ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤¬¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀ÷¤ß¹þ¤à¡£
¡Ø¥È¥ê¥×¥ë¾È¾Æ¥Á¥¥ó¥µ¥ó¥É¡Ù268±ß
¿Íµ¤¤Î¾È¾Æ¥Á¥¥ó¥µ¥ó¥É¤òÁýÎÌ¤·¡¢¤è¤ê¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë»ÅÍÍ¤Ë¡£´Å¿É¥À¥ì¤òÍí¤á¤¿¼«²ÈÀ½¥Á¥¥ó¤È¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤Ê¤¤¡£
¡Ø¥Ç¥«À¹¤ê¥×¥ê¥ó¡Ù214±ß
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¸Ç¤á¿©´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¥µ¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¤¿¤Þ¤´¤Î¥³¥¯¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¥«¥é¥á¥ë¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤â¡¢ÆÈ¤êÀê¤á¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë²¦Æ»¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£
¡Ø¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£¥Ö¡¼¥ë¡Ù149±ß
¤Õ¤ó¤ï¤êÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤¬Â¸ºß´¶È´·²¡£¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤ÎÃæ¤Ë¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¥Ö¡¼¥ë¡£
¡Ø2¼ï¤Î¥³¥í¥Ã¥±¥µ¥ó¥É¡¡¥«¥ì¡¼¡õ¥³¡¼¥ó¡Ù214±ß
6ËçÀÚ¤ê¿©¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥«¥ì¡¼¥³¥í¥Ã¥±¤È¥³¡¼¥ó¥³¥í¥Ã¥±¤ò¥µ¥ó¥É¡£°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ê¥µ¥ó¥É¡£
¡Ø¥Þ¥·¥Þ¥·¾Æ¤â¤í¤³¤·¤»¤ó¤Ù¤¤ 50¥°¥é¥à¡Ù160±ß
¥á¡¼¥«¡¼½¾ÍèÉÊ50%ÁýÎÌ¤Î¥Þ¥·¥Þ¥·»ÅÍÍ¡£¥¹¥¤¡¼¥È¥³¡¼¥ó¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¹á¤Ð¤·¤¤À¸ÃÏ¤Ë¥³¡¼¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î´Å¤ß¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
