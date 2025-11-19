「これと寝たい史上、一番意味がわからない…」ママが困惑、調理器具と添い寝する兄妹に「将来は料理人かな？（笑）」
お昼寝中の長男くんと妹さん。その可愛らしい寝顔のそばにあったのは、まさかの“木べらと泡だて器”。「これと寝たい史上1番意味が分からなくてママ困惑（笑）」と投稿されたTikTok動画が、「将来は料理人かな？（笑）」「寝たいよそりゃ お顔ついてるもん」と大きな話題を呼んでいる。子どもらしい自由すぎる発想に思わず笑みがこぼれてしまうこの動画には、いったいどんな背景があったのか。“木べらと泡だて器”と共に眠る兄弟の“癒しすぎる瞬間”について、投稿主のお母さん（＠minchu0722）に話を聞いた。
【写真】“木べら”を抱え…寄り添って眠るお兄ちゃんが愛おしすぎる
――“これと寝たい史上1番意味が分からなくてママ困惑“と投稿されていた、調理器具と眠るお子さんたちの動画が話題となっていますが、反響を受けてどのようなご感想をお持ちですか？
「コメントを頂いたのを見ていて、他のご家庭でもこういったことが割とあるんだなぁと思いました！」
――この様子に気づかれたときのお母さまの率直な感想を教えていただけますか？
「びっくりと、私がいつもキッチンで使ってるのをわかってるので一緒に寝たかったのかなー？と思いました」
――泡だて器と顔つきの木べら…とそれぞれ選ばれし調理器具かと思いますが、お子さんたちは普段から特にお気に入りの器具があるのでしょうか？
「全然ないのでびっくりでした（笑）。 鞄などをかけるフックと寝たい、絵本と寝たいなどもありました（笑）」
――お子さんたちに後で理由を聞いたりされましたか？もし、何か裏話があれば教えてください。
「起きた時に長男（がく）に聞いたら、一緒に寝たかったの…妹（はな）は俺のマネかな？ といってました（笑）」
――調理器具と一緒に寝ている様子から、お子さんの好奇心の旺盛さを感じますが、普段のお子さんたちの性格についても教えていただけますか？
「長男（がく）は少しシャイだけどおふざけさんですが、お花が倒れてたら「大丈夫だよ痛いね今治してあげるからね」と優しい心の持ち主です。妹（はな）は天真爛漫で怖いもの知らずの自由人ですが、これから使う物などを何も言ってないのに持ってきてくれたり気配り上手の周りが見える人です！」
――今回のような可愛らしい瞬間を見守る中で、親として感じていることや、大切にしていることがあれば教えてください。
「パパがお仕事をたくさん頑張ってくれていて、パパはお休みが全くない日々で私は週6ワンオペの目まぐるしい毎日で可愛いだけではなく叱ったり…という場面もたくさんありますが、良いところもたくさんあるので、そういう場面を見逃さず感じていきたいと思っています！」
