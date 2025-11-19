Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÃæÅÄÍþ»Î¡¢¹âÆñÅÙ¹½À®¤ÇÄ©¤àÀ¾ÌîÂÀæÆ¡¢2Ç¯Ï¢Â³É½¾´ÂæÌÜ»Ø¤¹¹â¶¶À±Ì¾¤éÃíÌÜÁª¼ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÚÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¡Û
¼¡À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¶¥¤¦Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢¤¬11·î22Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò·è¤á¤ëº£Âç²ñ¤Ï¡¢ËèÇ¯¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µîÇ¯¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÅçÅÄËã±û¤ÈÃæÅÄÍþ»Î¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥·¥Ë¥¢¤¬½¸¤¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤â2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ2°ÌÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ê¤É²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÏÌ¤Íè¤òÃ´¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ëº£Âç²ñ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¥·¥ó¥°¥ë¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëº£Âç²ñÃíÌÜ¤Î5Ì¾¤ÎÃË»ÒÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
º£µ¨¤â¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¡ªÃæÅÄÍþ»Î¤È¥é¥¤¥Ð¥ë
30Ì¾¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿ÃË»Ò¤â¡¢½÷»Ò¤ÈÆ±¤¸¤¯ºÇÂç6Ì¾¤¬Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ø¿äÁ¦¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
µîÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡¢ÃæÅÄÍþ»Î¡£
ÌµÎà¤ÎÌîµå¹¥¤¤¬¹¥¤¸¤Æ¡¢º£Ç¯6·î¤ËÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£
µîÇ¯¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦JGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¡È3´§¡É¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢JGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÃæÅÄ¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤é¤â»ØÆ³¤·¤¿¥ª¡¼¥µ¡¼¥³¡¼¥Á¤¬Î¨¤¤¤ë¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¶¯²½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢7·îÃæ½Ü¤´¤í¤«¤éº¸Â¤ÎÄË¤ß¤òÈ¯¾É¡£ÈèÏ«¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¥·¡¼¥É¤ÎÅìÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò²óÈò¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢3´§Ã£À®¤Î¤¿¤á¡¢JGP¤Ç¤â¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÃå¼Â¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£2Ï¢¾¡¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»î¹ç¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢Á´¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Ï¢ÇÆÃ£À®¤ÇÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£
º£µ¨Àä¹¥Ä´¤ÎÀ¾ÌîÂÀæÆ¤¬ÄÉ¤¦
¤½¤ó¤ÊÃæÅÄ¤ËÇ÷¤ë¤Î¤¬¡¢º£µ¨Àä¹¥Ä´¤ÎÀ¾ÌîÂÀæÆ¤À¡£
¥Õ¥ê¡¼¤ÏµîÇ¯¤«¤éÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤¿4²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢4²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¸åÈ¾¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¹âÆñÅÙ¹½À®¤ÇÄ©¤àº£¥·¡¼¥º¥ó¡£
¥¸¥ã¥ó¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±éµ»¹½À®ÅÀ¤Î¸þ¾å¤ò·Ç¤²¡¢¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëº£µ¨¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç±éµ»¹½À®ÅÀ¤Ç¤Ï1°Ì¤ÎÅÀ¿ô¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¿È3ÅÙÌÜ¤ÎJGP½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç½é¤á¤Æ2¼ïÎà¤Î4²óÅ¾¤òÆ±»þÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î233.50ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·½éÍ¥¾¡¡£
Â³¤¯2ÀïÌÜ¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Ç¤â2°ÌÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤ê¡¢½é¤á¤ÆJGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
ÅìÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤â¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¤µ¤»Í¥¾¡¡£º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤ëÃæÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¾Ìî¤Ï¡¢¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£È´¤«¤·¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï3°ÌÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤ê²ù¤·¤µ¤Î»Ä¤ë±éµ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È80ÅÀ°Ê¾å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤â¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î±éµ»¡×¤Ç½é¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÉ½¾´ÂæÁÀ¤¦¹â¶¶À±Ì¾
À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤ÆÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬¹â¶¶À±Ì¾¡£
µîÇ¯¤«¤éÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ë4²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤âÁÈ¤ß¹þ¤à¡¢¹¶¤á¤Î¹½À®¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó½Ð¾ì¤·¤¿JGP¤Ç2Àï¤È¤âÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤â¡¢¤¢¤È1Êâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿²ù¤·¤µ¤«¤éÎý½¬¤Ë¤âÇ®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¹â¶¶¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ö»×¤¤¤¬¤±¤ºÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢½Ð¾ì¡£¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¡×Ä©¤ó¤Ç¤¤¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢»î¹ç¤Ø¤Î¶ÛÄ¥´¶¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¼ÂÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
éâ¸¶ÂçÌï¡¢¿¢Â¼½Ù¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤ë
µîÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢É½¾´Âæ¤Î3¿Í¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤¬¡¢ÅìÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç2°ÌÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿éâ¸¶ÂçÌï¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJGP¥¿¥¤Âç²ñ¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢½é¤á¤Æ2ÀïÌÜ¤ò¼«ÎÏ¤Ç³ÍÆÀ¡£JGP¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Ç¤â¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â¤Ë¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²ñ¿´¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÔÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÈÆ±¤¸²ñ¾ì¤ÎÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢4²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤òº£µ¨½é¤á¤ÆÃåÉ¹¡£¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤±¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÁÀ¤¦¡£
µîÇ¯¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿¢Â¼½Ù¤â¡¢½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤ò¸×»ëâ¾¡¹¡Ê¤¿¤ó¤¿¤ó¡Ë¤ÈÁÀ¤¦¡£
¹ñºÝÂç²ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿JGP¥¤¥¿¥ê¥¢Âç²ñ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê3°ÌÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤¿¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¥Õ¥ê¡¼¤Ç4²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤òÀ¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç½éÅêÆþ¤·¤¿¿¢Â¼¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ï4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¡¢Â¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÁ´¤Æ¹ß¤ê¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
ÀË¤·¤¯¤âÀ®¸ù¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Î½éÀ®¸ù¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£