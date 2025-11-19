ジュニア女王・島田麻央が史上初の5連覇で“ジュニアラスト”へ。岡万佑子、岡田芽依ら注目選手をチェック【全日本ジュニア】

次世代の選手たちが競う全日本ジュニアフィギュアスケート選手権が、11月22日から開催される。

ジュニア選手のナンバーワンを決める今大会は、毎年ハイレベルな戦いが繰り広げられている。

去年、ジュニアエースの島田麻央と中田璃士が優勝を果たすと、シニアが集う全日本選手権でも2人そろって2位表彰台に上がるなど快挙を達成した。

今年は未来を担う選手たちがしのぎを削る今大会で、どんなドラマが誕生するのか。

シングルで出場する今大会注目の6名の女子選手を紹介する。

島田麻央と背中を追いかけるライバル

女子は29名がエントリーし、最大6名が12月の全日本選手権へ推薦される見込みだ。

今季は、島田麻央・岡万佑子・岡田芽依・金沢純禾の4名がJGPファイナルに進出。絶対女王の島田を追いかけ、急成長を遂げる女子たちの熾烈な戦いが予想される。

毎年歴史を刻み続けてきた島田は、ラストの全日本ジュニアだ。

ジュニアカテゴリーの4年間、無敗記録を依然更新し続ける17歳は、ここまで33連勝中と異次元の強さを誇っている。

それに加えて、初戦となった8月サマーカップでは圧巻の演技を披露した。

今季から代名詞の4回転トーループとトリプルアクセルの順番を変更。その作戦が功を奏し、7つのジャンプを全て決めノーミスの演技。

獲得した151.47点は、非公認ながらフリーのみで今季世界最高得点に該当するビッグスコアとなった。その後のJGPでは、ケガの影響でジャンプの構成を落とすも、圧倒的な強さで4年連続のファイナル進出を決めた。

さらに注目なのが、フリーの新プログラム『Miracle』。 初の試みとして、坂本花織などとタッグを組んできたマリー=フランス・デュブレイユ氏に振り付けを依頼。

「逆にいろいろなチャレンジができる年になると思うので、それはプラスなんじゃないかなと思います」

オリンピックシーズンの今季、10月生まれの島田はミラノ・コルティナ五輪に出場することができない。しかし、その状況を前向きにとらえているという。

「想像もしていないミラクルが起きればいいなと思っています」

史上初の全日本ジュニア5連覇達成へ、ミラクルを起こす運命の瞬間を見届けたい。

今季飛躍を遂げる岡万佑子

圧倒的強さを誇る島田に迫るのは、同じ木下アカデミーで練習を積む岡万佑子。

今季JGPトルコ大会で国際大会デビューを果たすと、自己ベストの199.17点をマークし優勝。2戦目のJGPアゼルバイジャン大会でも2位表彰台に上り、JGPファイナル出場を決めるなど、今季飛躍を遂げている。

岡の最大の武器は柔軟性を活かした独創的なスピンと表現力だ。

新プログラムのフリーは、初タッグを組むケイトリン・ウィーバー氏振り付けの『Some Bright Morning』。

柔軟性を活かした振り付けをスピード感ある滑りで表現する「卵から鳥になって羽ばたいていくイメージ」のコレオシークエンスに注目だ。

去年の全日本ジュニアでは、フリーで巻き返して7位につけた岡は、初の全日本選手権推薦出場をつかんだ。

「ショートとフリーともにノーミスの演技がしたい」

去年から挑戦を続けるトリプルアクセルを成功させ、初の表彰台を目指す。

日本勢最速でJGPファイナル決めた岡田芽依

今季絶好調の岡田芽依、16歳。

2年連続出場となったJGPシリーズは、1戦目のリガ杯で会心の演技をみせ初優勝。

続くバンコク大会でもキレのあるジャンプを次々と決め、ジュニア女王・島田に次ぐ2位表彰台にのぼり、日本勢最速で、初のJGPファイナル進出を見事決めた。

去年の全日本ジュニアでは、緊張からショート21位と出遅れてしまった岡田。

そこから気持ちを切り替え、フリーのみで3位と会心の演技で驚異のジャンプアップ。総合8位で全日本選手権初出場を果たした。

さらに、国内戦ではフリーでトリプルアクセルにトライしている岡田の、全日本ジュニアでの初成功に期待がかかる。

全日本ノービス3連覇を果たした金沢純禾が今年ジュニアデビューした。

国際大会デビュー戦となったJGPイタリア大会では、ショートでノーミスの演技を披露し、いきなり優勝。続く2戦目ポーランド大会でも4位と健闘し、初のJGPファイナルに駒を進めた。

西日本選手権では、今年から構成に組み込むトリプルアクセルをダウングレードの判定ながら片足で着氷。ガッツポーズの演技で初出場ながら3位表彰台に輝いた。

そんな金沢の武器は、トリプルアクセルの練習で培った高さと幅があるジャンプ。特にショートとフリー両方に組みこむ3回転ルッツー3回転トーループのコンビネーションジャンプに注目だ。

全日本ジュニアで目指すのは「ノーミスの演技で全日本選手権の推薦出場」を決めること。「いい状態でこれている」と波に乗る13歳の活躍に期待したい。

“二刀流”の櫛田育良からも目が離せない

2年連続で全日本ジュニア表彰台に上がる櫛田育良からも目が離せない。

今年5月に島田高志郎とアイスダンスカップルの結成を発表し、シングルとの二刀流で挑む今シーズン。

西日本選手権兼アイスダンス予選会では、3日間でリズムダンス、フリーダンス、ショート、フリーの4つの演技をこなし、全てで1位を獲得。

最後の演技となったフリー後は、「さすがに足にきていたけど、ミスを最小限に抑えて滑り切れた」と笑顔で振り返った。

2冠を達成し、勢いをつけて臨む全日本ジュニア。 “いくらワールド”全開の見る人を引き込む演技で、3年連続の全日本ジュニア表彰台を狙う。

そして、東日本を制覇した郄木謠。

2024年ユース五輪で3位となった実力者だが、去年は波乱の展開に。去年の全日本ジュニアでは、ショートとフリーでミスが重なり総合14位と悔しい結果に終わってしまった。

3年連続の全日本推薦出場への道が絶たれ失意に沈んだ昨季。今季は、JGPで7位と結果が振るわずも東日本で初優勝と弾みをつけ、今大会でリベンジに挑む。