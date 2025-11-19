『ハリー・ポッター 魔法のカエルチョコレートキット』にカエルチョコレートA5ノートが一緒になった限定セット登場

『ハリー・ポッター公式 魔法のカエルチョコレートキット』に、おしゃれなカエルチョコレートA5ノートが一緒になった特典付き限定セットが12月に発売されることが決定した。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

『ハリー・ポッター公式 魔法のカエルチョコレートキット』は、カエルチョコレートが作れる型、ギフト用のボックス＆動く魔法使いカード（ダンブルドア）各8個、レシピブックがセットになった商品。発売直前の2024年12月にはAmazonランキング「デザート・スイーツ部門」で長期間1位を記録した、ファンに大好評のチョコレートキット。プレゼントやパーティーの盛り上げ役としても人気だ。

2025年12月には第二弾として『ハリー・ポッター公式 金のスニッチ チョコレートキット』が発売。その第二弾の発売を記念して、現在発売中の『ハリー・ポッター公式 魔法のカエルチョコレートキット』に特典付き数量限定セットが登場する。

ハリポタファン必携！ 特典はおしゃれなカエルチョコレートA5ノート

やわらかいフェイクレザーの表紙に金色の箔押しのアクセントが施されたA５サイズのノート。

ベルベットリボンのスピン（しおりひも）に、カエルチョコレートのエナメル加工メタルチャーム付き。ノート部分はオールカラーで、カエルチョコレートやバーティー・ボッツの百味ビーンズなどハニーデュークスのお菓子があしらわれている。罫線入りのページになっており、日記や雑記、レシピノートなどさまざまなメモや記録を記すのにぴったり。

2025年12月16日発売。5,940円（本体価格5,400円）。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

『特典付き ハリー・ポッター公式 金のスニッチ チョコレートキット』も2025年12月16日に発売。5,940円（本体価格5,400円）。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。