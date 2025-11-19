タレントの渡辺直美（38）が16日、Instagramで喜びの報告をし、俳優で歌手の星野源、タレントのMEGUMIなど多くの芸能人が祝福した

【映像】「ムキムキ」ジムでの体づくり（複数カット）

お笑い芸人としてはもちろん、舞台やCM、YouTubeにファッションモデルなど、幅広く活動している渡辺。2021年4月からはアメリカを拠点に新たな挑戦を始めるなどワールドワイドに活躍している。

「ムキムキ」「すごすぎ」トレーニング中の姿に反響

11月16日に投稿したInstagramでは2026年2月11日に開催予定の、ピン芸人初となる東京ドーム公演のチケットが完売したことを報告。「本当に本当にありがとうございます！！！ピン芸人初としてドッキドキだったし、何やるか内容も伝えてない中、うれしすぎますと喜びをつづりました。続けて、「体力作りのために10月くらいからジム行き始めたんですが、もうとっても地獄っ。時計ばっか見てる！！！笑」と、トレーニングに励む様子も披露している。

この投稿に、俳優で歌手の星野源（44）、タレントのMEGUMI（44）、お笑い芸人の麒麟・川島明（46）らが「いいね！」で祝福。ファンからも、「おめでとうございます！完売やったね！」「どんなことするのかワクワク！」「すごすぎ尊敬！」「ムキムキなおちゃん！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）



