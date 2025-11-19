トヨタ“新型”「スーパーカー」まもなく初公開！ 迫力の“エンジンサウンド”に「鳥肌が立った」「まさか復活か」の声も！ 期待の「GR GT」が話題に

トヨタ新型「GR GT」に熱視線

トヨタは2025年10月13日、自社オウンドメディア「トヨタイムズ」にてライブ配信を実施。そのなかで、「GR GT」と呼ばれるGRシリーズの新型車に関する情報が一部公開され、ユーザーの間で大きな話題となっています。

迫力のエンジンサウンドに反響多数！

GR GTの存在が初めて示唆されたのは、2025年10月11日・12日に富士スピードウェイで開催されたスーパーフォーミュラのタイミングです。

最終コーナー前の名称が「GRスープラコーナー」から「GR GTコーナー」に改名され、2000GT・LFA・GRバッジを備えた謎の車両のフロントマスクが並ぶ大型看板が設置されたことで、未発表のGRモデルが「GR GT」ではないかとの憶測が広がりました。

この謎の車両は、2025年8月のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードでデモランを行った「トヨタGTコンセプト」の市販モデルと思われています。

ライブ配信では新たな画像や映像の公開はなかったものの、2000GT・LFAと並んで実車のエンジンサウンドが披露され、前の2台とは明らかに異なるサウンドが注目を集めました。

アクセルオフ時のバブリング音や有段ギアの存在から、高性能なフラッグシップスポーツである可能性が高いと見られています。

豊田章男会長も「音にこだわった」と語っており、快音であることは間違いありません。ただし、近年の騒音規制との兼ね合いから、その音が純粋なエンジン音なのか、疑似的な演出なのかも気になるところです。

この発表を受け、ユーザーから特に注目を集めたのがエンジンサウンドです。「鳥肌が立った」「エンジンの快音、まさか復活か」など多くの反響が集まり、音へのこだわりがファンの心を強く揺さぶったことがうかがえます。

展示された車両のデザインにも注目が集まっています。フロントマスクは過去の「GR GTコンセプト」に通じるものの、リアデザインやディテールには新しさがあり、「これは市販化を見据えたプロトタイプでは」「後継というより、2000GTの現代版かも」といった考察が飛び交っています。

特に2000GT・LFA・GRの3台が並んで展示されたことに、「これは明らかに系譜を示している」と受け取る声も多く、年末の正式発表に向けてファンの期待は高まる一方です。

年末に豊田章男会長自らがワールドプレミアを実施することが明らかにされています。こちらを楽しみに待ちたいところです。