¡Ú·ë²Ì¤Þ¤È¤á¡Û¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡¢ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»100»î¹ç»Ø´ø¤Î°Î¶ÈÃ£À®¡ª¡¡¡È¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É69¾¡14Ê¬¤±17ÇÔ¤Îµ°À×¤òÃ©¤ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï18Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»100»î¹ç»Ø´ø¤ò·Þ¤¨¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2018Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡È¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¡£100»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢69¾¡14Ê¬¤±17ÇÔ 246ÆÀÅÀ¡¦73¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨PK¤Ç¤ÎÇÔÀï¤Ï120Ê¬´Ö¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¥«¥¦¥ó¥È¡Ë¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿»î¹ç·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥í¥·¥¢WÇÕ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ø´ø¤·¤¿À¾ÌîÏ¯´ÆÆÄ¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¡È¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤¬È¯Â¤·¤¿¡£¹¶·â¿Ø¤Ç¤ÏÃæÅçæÆºÈ¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡¢Æ²°ÂÎ§¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤Áê¼ê¤Ë·â¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢19ºÐ¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¿·À¤Âå¤ÎÂæÆ¬¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ô1¡Õvs¥³¥¹¥¿¥ê¥«¡Ú3-0¡¿¢þ¡Û¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡¢°ËÅì½ãÌé
¡Ô2¡Õvs¥Ñ¥Ê¥Þ¡Ú3-0¡¿¢þ¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡¢°ËÅì½ãÌé¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë
¡Ô3¡Õvs¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡Ú4-3¡¿¢þ¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡ß2¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢
¡Ô4¡Õvs¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ú1-1¡¿¢¤¡Û¼ò°æ¹¨¼ù
¡Ô5¡Õvs¥¥ë¥®¥¹¡Ú4-0¡¿¢þ¡Û»³ÃæÎ¼Êå¡¢¸¶¸ý¸µµ¤¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢ÃæÅçæÆºÈ
¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤ËÇÔ¤ì¤ÆÀË¤·¤¯¤â±É´§¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£7·î¤Ë¤Ï¾·ÂÔ¹ñÏÈ¤È¤·¤Æ¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»²Àï¤·¡¢ÈÄÁÒÞæ¤äÁ°ÅÄÂçÁ³¡¢Åö»þË¡À¯Âç³Ø3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢E-1Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¾®Àî¹Ò´ð¤¬»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ô6¡Õvs¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¡Ú3-2¡¿¢þ¡ÛÂçÇ÷Í¦Ìé¡ß2¡¢Æ²°ÂÎ§
¡Ô7¡Õvs¥ª¥Þ¡¼¥ó¡Ú1-0¡¿¢þ¡Û¸¶¸ý¸µµ¤
¡Ô8¡Õvs¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ú2-1¡¿¢þ¡ÛÉðÆ£²Åµª¡¢±öÃ«»Ê
¡Ô9¡Õvs¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ú1-0¡¿¢þ¡ÛÉÚ°Â·òÍÎ
¡Ô10¡Õvs¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ú1-0¡¿¢þ¡ÛÆ²°ÂÎ§
¡Ô11¡Õvs¥¤¥é¥ó¡Ú3-0¡¿¢þ¡ÛÂçÇ÷Í¦Ìé¡ß2¡¢¸¶¸ý¸µµ¤
¡Ô12¡Õvs¥«¥¿¡¼¥ë¡Ú1-3¡¿¡ü¡ÛÆîÌîÂó¼Â
¡Ô13¡Õvs¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡Ú0-1¡¿¡ü¡Û
¡Ô14¡Õvs¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡Ú1-0¡¿¢þ¡ÛÃæÅçæÆºÈ
¡Ô15¡Õvs¥È¥ê¥Ë¥À¡¼¥É¡¦¥È¥Ð¥´¡Ú0-0¡¿¢¤¡Û
¡Ô16¡Õvs¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¡Ú2-0¡¿¢þ¡Û±Ê°æ¸¬Í¤¡ß2
¡Ô17¡Õvs¥Á¥ê¡Ú0-4¡¿¡ü¡Û
¡Ô18¡Õvs¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡Ú2-2¡¿¢¤¡Û»°¹¥¹¯»ù¡ß2
¡Ô19¡Õvs¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡Ú1-1¡¿¢¤¡ÛÃæÅçæÆºÈ
¡Ô20¡Õvs¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ú2-0¡¿¢þ¡ÛÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢ÆîÌîÂó¼Â
¡Ô21¡Õvs¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ú2-0¡¿¢þ¡ÛÃæÅçæÆºÈ¡¢ÆîÌîÂó¼Â
¡Ô22¡Õvs¥â¥ó¥´¥ë¡Ú6-0¡¿¢þ¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡¢µÈÅÄËãÌé¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡¢±Ê°æ¸¬Í¤¡¢±óÆ£¹Ò¡¢³ùÅÄÂçÃÏ
¡Ô23¡Õvs¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¡Ú3-0¡¿¢þ¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡ß2¡¢ÀõÌîÂóËá
¡Ô24¡Õvs¥¥ë¥®¥¹¡Ú2-0¡¿¢þ¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡¢¸¶¸ý¸µµ¤
¡Ô25¡Õvs¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ú1-4¡¿¡ü¡Û»³¸ý·Ö
¡Ô26¡ÕvsÃæ¹ñ¡Ú2-1¡¿¢þ¡ÛÎëÌÚÉðÂ¢¡¢»°±º¸¹ÂÀ
¡Ô27¡Õvs¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ú5-0¡¿¢þ¡Û¿ûÂçµ±¡¢ÅÄÀîµü²ð¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡ß3
¡Ô28¡Õvs´Ú¹ñ¡Ú0-1¡¿¡ü¡Û
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢3·î¤È6·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿WÇÕ¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¤Ï±ä´ü¤Ë¡£10·î¤È11·î¤Ë¤Ï²¤½£¤Ç³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢WÇÕ¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤ä¥á¥¥·¥³¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤ó¤À¡£¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÀï¤Ç¤Ï¡¢¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤¬¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·àÅª¤Ê·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô29¡Õvs¥«¥á¥ë¡¼¥ó¡Ú0-0¡¿¢¤¡Û
¡Ô30¡Õvs¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¡Ú1-0¡¿¢þ¡Û¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ
¡Ô31¡Õvs¥Ñ¥Ê¥Þ¡Ú1-0¡¿¢þ¡ÛÆîÌîÂó¼Â
¡Ô32¡Õvs¥á¥¥·¥³¡Ú0-2¡¿¡ü¡Û
¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¤Î¥â¥ó¥´¥ëÀï¤Ç¤Ï¡¢ÎòÂåÃ±ÆÈ2°Ì¤È¤Ê¤ë1»î¹ç14ÆÀÅÀ¤Ç°µ¾¡¡£°ìÊý¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢³«Ëë3»î¹ç¤Ç1¾¡2ÇÔ¤È¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÅÄÃæÊË¤ò½éÀèÈ¯¤ËÈ´Å§¤¹¤ë¡£ÅÄÃæ¤Ï¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ëÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢·âÇË¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ô33¡Õvs´Ú¹ñ¡Ú3-0¡¿¢þ¡Û»³º¬»ëÍè¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢±óÆ£¹Ò
¡Ô34¡Õvs¥â¥ó¥´¥ë¡Ú14-0¡¿¢þ¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡ß3¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡¢°ð³À¾Í¡ß2¡¢°ËÅì½ãÌé¡ß2¡¢¸Å¶¶µü¸è¡ß2¡¢ÀõÌîÂóËá
¡Ô35¡Õvs¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ú10-0¡¿¢þ¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡ß2¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡ß5¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢ÈÄÁÒÞæ
¡Ô36¡Õvs¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¡Ú4-1¡¿¢þ¡Û¸Å¶¶µü¸è¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡¢¶¶ËÜ·ý¿Í¡¢ÀîÊÕ½Ù
¡Ô37¡Õvs¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ú1-0¡¿¢þ¡Û°ËÅì½ãÌé
¡Ô38¡Õvs¥¥ë¥®¥¹¡Ú5-1¡¿¢þ¡Û¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¡ß3¡¢º´¡¹ÌÚæÆ¡¢ÀõÌîÂóËá
¡Ô39¡Õvs¥ª¥Þ¡¼¥ó¡Ú0-1¡¿¡ü¡Û
¡Ô40¡ÕvsÃæ¹ñ¡Ú1-0¡¿¢þ¡ÛÂçÇ÷Í¦Ìé
¡Ô41¡Õvs¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ú0-1¡¿¡ü¡Û
¡Ô42¡Õvs¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ú2-1¡¿¢þ¡ÛÅÄÃæÊË¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë
¡Ô43¡Õvs¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ú1-0¡¿¢þ¡Û°ËÅì½ãÌé
¡Ô44¡Õvs¥ª¥Þ¡¼¥ó¡Ú1-0¡¿¢þ¡Û°ËÅì½ãÌé
¢¨6·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2021 ¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«Àï¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÃæ»ß¡£ÅìµþÀ¤Âå¤ÎU-24ÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¡£ÆÀÅÀ¼Ô¤Ï¶¶ËÜ·ý¿Í¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢ÀõÌîÂóËá
¶ìÀï¤·¤¿¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÄù¤á¤Ï¡¢¡È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡É»°ãø·°¤Î2ÆÀÅÀ¤Ç¡¢7Âç²ñÏ¢Â³¡¦7ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò·âÇË¤·¡¢ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò1°Ì¤ÇÄÌ²á¡£¤·¤«¤·¡¢±äÄ¹¡¦PKÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Ç¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ËÇÔ¤ì¡¢¡È¿·¤·¤¤·Ê¿§¡É¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ô45¡ÕvsÃæ¹ñ¡Ú2-0¡¿¢þ¡ÛÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢°ËÅì½ãÌé
¡Ô46¡Õvs¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ú2-0¡¿¢þ¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡¢°ËÅì½ãÌé
¡Ô47¡Õvs¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ú2-0¡¿¢þ¡Û»°ãø·°¡ß2
¡Ô48¡Õvs¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ú1-1¡¿¢¤¡ÛµÈÅÄËãÌé
¡Ô49¡Õvs¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ú4-1¡¿¢þ¡ÛÀõÌîÂóËá¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢»°ãø·°¡¢ÅÄÃæÊË
¡Ô50¡Õvs¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ú0-1¡¿¡ü¡Û
¡Ô51¡Õvs¥¬¡¼¥Ê¡Ú4-1¡¿¢þ¡Û»³º¬»ëÍè¡¢»°ãø·°¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Á°ÅÄÂçÁ³
¡Ô52¡Õvs¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡Ú0-3¡¿¡ü¡Û
¡Ô53¡Õvs¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ú6-0¡¿¢þ¡ÛÁêÇÏÍ¦µª¡ß2¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡ß2¡¢À¾Â¼Âó¿¿¡ß2
¡Ô54¡ÕvsÃæ¹ñ¡Ú0-0¡¿¢¤¡Û
¡Ô55¡Õvs´Ú¹ñ¡Ú3-0¡¿¢þ¡ÛÁêÇÏÍ¦µª¡¢º´¡¹ÌÚæÆ¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ
¡Ô56¡Õvs¥¢¥á¥ê¥«¡Ú2-0¡¿¢þ¡Û³ùÅÄÂçÃÏ¡¢»°ãø·°
¡Ô57¡Õvs¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡Ú0-0¡¿¢¤¡Û
¡Ô58¡Õvs¥«¥Ê¥À¡Ú1-2¡¿¡ü¡ÛÁêÇÏÍ¦µª
¡Ô59¡Õvs¥É¥¤¥Ä¡Ú2-1¡¿¢þ¡ÛÆ²°ÂÎ§¡¢ÀõÌîÂóËá
¡Ô60¡Õvs¥³¥¹¥¿¥ê¥«¡Ú0-1¡¿¡ü¡Û
¡Ô61¡Õvs¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ú2-1¡¿¢þ¡ÛÆ²°ÂÎ§¡¢ÅÄÃæÊË
¡Ô62¡Õvs¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ú1-1¡ÊPK 1-3¡Ë¡¿¡ü¡ÛÁ°ÅÄÂçÁ³
¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡ÈÂè2¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤¬È¯Â¡£¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌ¾ÇÈ¹À¤ÈÁ°ÅÄÎË°ì¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÄË²÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¤À¡£¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤Î¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¤ËÇ³¤¨¤ë¥É¥¤¥Ä¤òÁê¼ê¤Ë4ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï²òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô63¡Õvs¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡Ú1-1¡¿¢¤¡ÛÀ¾Â¼Âó¿¿
¡Ô64¡Õvs¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡Ú1-2¡¿¡ü¡Û»°ãø·°
¡Ô65¡Õvs¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¡Ú6-0¡¿¢þ¡ÛÃ«¸ý¾´¸ç¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¸Å¶¶µü¸è
¡Ô66¡Õvs¥Ú¥ë¡¼¡Ú4-1¡¿¢þ¡Û°ËÆ£ÍÎµ±¡¢»°ãø·°¡¢°ËÅì½ãÌé¡¢Á°ÅÄÂçÁ³
¡Ô67¡Õvs¥É¥¤¥Ä¡Ú4-1¡¿¢þ¡Û°ËÅì½ãÌé¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡¢ÀõÌîÂóËá¡¢ÅÄÃæÊË
¡Ô68¡Õvs¥È¥ë¥³¡Ú4-2¡¿¢þ¡Û°ËÆ£ÆØ¼ù¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡ß2¡¢°ËÅì½ãÌé
¡Ô69¡Õvs¥«¥Ê¥À¡Ú4-1¡¿¢þ¡ÛÅÄÃæÊË¡ß2¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ
¡Ô70¡Õvs¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡Ú2-0¡¿¢þ¡Û¸Å¶¶µü¸è¡¢°ËÅì½ãÌé
¡Ô71¡Õvs¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ú5-0¡¿¢þ¡Û¾åÅÄåºÀ¤¡ß3¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢Æ²°ÂÎ§
¡Ô72¡Õvs¥·¥ê¥¢¡Ú5-0¡¿¢þ¡Ûµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡ß2¡¢¿û¸¶Í³Àª¡¢ºÙÃ«¿¿Âç
½¼¼Â¤Î»þ¤ò²á¤´¤·¡È²¦ºÂÃ¥´Ô¡É¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ù¥¹¥È8ÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ³«Ëë¤«¤é²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤ë¡£Æ²°ÂÎ§¤È»°ãø·°¤ò¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¹¶·âÅª¤Ê3¥Ð¥Ã¥¯ÉÛ¿Ø¤¬µ¡Ç½¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ô73¡Õvs¥¿¥¤¡Ú5-0¡¿¢þ¡ÛÅÄÃæÊË¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡¢ÀîÂ¼ÂóÌ´¡¢ÆîÌîÂó¼Â
¡Ô74¡Õvs¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ú4-2¡¿¢þ¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡ß2¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¾åÅÄåºÀ¤
¡Ô75¡Õvs¥¤¥é¥¯¡Ú1-2¡¿¡ü¡Û±óÆ£¹Ò
¡Ô76¡Õvs¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ú3-1¡¿¢þ¡Û¾åÅÄåºÀ¤¡ß2¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë
¡Ô77¡Õvs¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡Ú3-1¡¿¢þ¡ÛÆ²°ÂÎ§¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¾åÅÄåºÀ¤
¡Ô78¡Õvs¥¤¥é¥ó¡Ú1-2¡¿¡ü¡Û¼éÅÄ±ÑÀµ
¡Ô79¡ÕvsÄ«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡Ú1-0¡¿¢þ¡ÛÅÄÃæÊË
¡Ô80¡Õvs¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ú5-0¡¿¢þ¡ÛÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡ß2¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ
¡Ô81¡Õvs¥·¥ê¥¢¡Ú5-0¡¿¢þ¡Û¾åÅÄåºÀ¤¡¢Æ²°ÂÎ§¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡¢ÁêÇÏÍ¦µª¡¢ÆîÌîÂó¼Â
¡Ô82¡ÕvsÃæ¹ñ¡Ú7-0¡¿¢þ¡Û±óÆ£¹Ò¡¢»°ãø·°¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡ß2¡¢°ËÅì½ãÌé¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ
¡Ô83¡Õvs¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡Ú5-0¡¿¢þ¡Û¾åÅÄåºÀ¤¡ß2¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡ß2¡¢¾®Àî¹Ò´ð
¡Ô84¡Õvs¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ú2-0¡¿¢þ¡Û³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¾®Àî¹Ò´ð
¡Ô85¡Õvs¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ú1-1¡¿¢¤¡Û¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë
¡Ô86¡Õvs¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ú4-0¡¿¢þ¡Û¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢¿û¸¶Í³Àª
¡Ô87¡ÕvsÃæ¹ñ¡Ú3-1¡¿¢þ¡Û¾®Àî¹Ò´ð¡ß2¡¢ÈÄÁÒÞæ
¢¨3·î26Æü¡Ê²Ð¡ËÄ«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÀï¤ÏFIFAµ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤¬»î¹çÃæ»ß¤ò·èÄê¡£¸ø¼°µÏ¿¾å¤ÏÆüËÜ¤Î3-0¾¡Íø
¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Î²÷¿Ê·â¤ÏÂ³¤¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç¸«»ö¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£³«ºÅ3¥«¹ñ¤ò½ü¤¯ºÇÂ®¤ÇËÌÃæÊÆWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£WÇÕ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡ÖÍ¥¾¡¡×¤Ë·Ç¤²¡¢9·î°Ê¹ß¤Ï¶¯¹ë¹ñ¤È¤ÎÏÓ»î¤·¤ËÎ×¤à¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÁê¼ê¤Ë¡¢2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤ÆÎò»ËÅª¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ô88¡Õvs¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡Ú2-0¡¿¢þ¡Û³ùÅÄÂçÃÏ¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ
¡Ô89¡Õvs¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ú0-0¡¿¢¤¡Û
¡Ô90¡Õvs¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ú0-1¡¿¡ü¡Û
¡Ô91¡Õvs¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ú6-0¡¿¢þ¡Û³ùÅÄÂçÃÏ¡ß2¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¿¹²¼Î¶Ìð¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡¢ºÙÃ«¿¿Âç
¡Ô92¡Õvs¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ú6-1¡¿¢þ¡Û¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¡ß4¡¢°ð³À¾Í¡¢ÃæÂ¼ÁðÂÀ
¡Ô93¡ÕvsÃæ¹ñ¡Ú2-0¡¿¢þ¡ÛºÙÃ«¿¿Âç¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±
¡Ô94¡Õvs´Ú¹ñ¡Ú1-0¡¿¢þ¡Û¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ
¡Ô95¡Õvs¥á¥¥·¥³¡Ú0-0¡¿¢¤¡Û
¡Ô96¡Õvs¥¢¥á¥ê¥«¡Ú0-2¡¿¡ü¡Û
¡Ô97¡Õvs¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ú2-2¡¿¢¤¡Û¾®Àî¹Ò´ð¡¢¾åÅÄåºÀ¤
¡Ô98¡Õvs¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ú3-2¡¿¢þ¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¾åÅÄåºÀ¤
¡Ô99¡Õvs¥¬¡¼¥Ê¡Ú2-0¡¿¢þ¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡¢Æ²°ÂÎ§
¡Ô100¡Õvs¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡Ú3-0¡¿¢þ¡Û³ùÅÄÂçÃÏ¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ
