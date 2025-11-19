19日（水）全国的に師走の寒さになるでしょう。

＜19日（水）の天気＞

日本付近は西高東低の冬型の気圧配置が続いています。日本海側の雪や雨のピークは越えていますが、冷たい空気が残り、朝は各地で今シーズン1番の冷え込みとなっています。

北日本では氷点下のところが多く、未明に初雪となった福島で3.3℃、新潟で3.0℃まで気温が下がりました。雪や冷たい雨の降ったところでは路面凍結にお気をつけください。日中は冬型がゆるみ、日本海側の雪や雨の範囲は次第に狭まる見込みです。午前中は山では積雪の増えるところがありますが、午後はやむところが多くなるでしょう。

太平洋側では晴れるところがほとんど。洗濯日和になりますが、九州ではにわか雨があるかもしれません。空気が乾燥しますので、火の元には十分注意してください。

＜予想最高気温（前日差）＞

全国的に12月並み。東日本や西日本では日中の気温として今シーズン1番低くなるところが多いでしょう。

札幌 4℃（＋2）

仙台 10℃（＋2）

新潟 10℃（±0）

東京 14℃（ -2）

名古屋 14℃（±0）

大阪 13℃（ -2）

鳥取 11℃（ -1）

高知 15℃（ -1）

福岡 14℃（±0）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

20日（木）〜23日（日）は広く晴れて、寒さがゆるみそうです。朝晩は冷え込みますので、一日の大きな寒暖差にご注意ください。週明けは山陰で雨が降る見込みです。

■札幌〜名古屋

北日本や北陸も20日（木）以降寒さは和らぎますが、雨や雪の降る日が多くなりそうです。関東や東海では20日（木）まで冷たい空気になりますが、週末は日中の気温が上がって過ごしやすくなるでしょう。