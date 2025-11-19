スコットランド、最終節の後半ATにドラマ！ デンマーク撃破で順位逆転…7大会ぶりのW杯本大会へ
FIFAワールドカップ26欧州予選・グループCの最終節が18日に行われ、スコットランド代表とデンマーク代表が対戦した。
ここまで5試合を消化したグループCで3勝2分を記録し、無敗を維持して首位に立つデンマーク代表。対するスコットランド代表も勝ち点差「1」の2位につけており、最終節ではワールドカップ出場権を争う両国の“直接対決”が実現した。
試合は開始早々の3分にスコットランド代表がスコアを動かす。1度は相手ボックス内でボールを奪われたものの、素早いトランジションから右サイド深くで即時奪回に成功。ベン・ドークが左足に持ち替えてクロスを入れると、ゴール正面で待つスコット・マクトミネイが豪快なオーバーヘッドを披露する。鮮やかな“ゴラッソ”でホームチームが先制した。一方のデンマーク代表も、センターフォワードのラスムス・ホイルンドを中心にスコットランド代表を脅かすが、複数のチャンスを仕留めきれずに前半が終了。スコットランド代表がリードを保ってハーフタイムに突入する。
そんななか、53分にボックス右角でドリブル突破を仕掛けたグスタフ・イサクセンが相手選手と交錯。VARの介入によりファウルの位置がペナルティエリア内と判断され、デンマーク代表がPKを得る。プレッシャーのかかる状況でホイルンドがキックを沈め、アウェイチームが追いついた。しかし、直後の61分にラスムス・クリステンセンが2枚目の警告で退場となり、デンマーク代表は10人での戦いを余儀なくされる。
すると、ここからゲームは怒涛の展開へ。本大会へ勝利必須のスコットランド代表が78分に勝ち越すが、引き分け以上が求められるデンマーク代表も82分に同点弾をマーク。それでも後半アディショナルタイム、相手のクリアをダイレクトで振り抜いたキーラン・ティアニーが3度目の勝ち越し弾を決める。
結局、その後に1点を加えたスコットランド代表が4−2で勝利し、デンマーク代表との死闘を制した。これにより最終節で順位を逆転させたスコットランド代表が7大会ぶりのワールドカップ出場を決めた。併せてデンマーク代表のプレーオフ進出も確定している。
【スコア】
スコットランド代表 4−2 デンマーク代表
【得点者】
1−0 3分 スコット・マクトミネイ（スコットランド代表）
1−1 57分 ラスムス・ホイルンド（PK／デンマーク代表）
2−1 78分 ローレンス・シャンクランド（スコットランド代表）
2−2 82分 パトリック・ドルグ（デンマーク代表）
3−2 90＋3分 キーラン・ティアニー（スコットランド代表）
4−2 90＋9分 ケニー・マクリーン（スコットランド代表）
【動画】ティアニーの“後半AT”劇的決勝弾！
劇的すぎるＷ杯出場決定弾— DAZN Japan (@DAZN_JPN) November 18, 2025
90+3分 パワープレーから
最後はティアニーの劇的ゴラッソ🔥
直接対決を制した🏴スコットランドが
28年ぶりの本大会出場権を獲得💪
🏆ワールドカップ2026 欧州予選
🆚スコットランド×デンマーク
📺#DAZN ライブ配信中#だったらDAZN pic.twitter.com/KUWROqC7hO