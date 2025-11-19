マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2でジェシカ・ジョーンズ（クリステン・リッター）が再登場する理由について、プロデューサーのサラ・アマナットが英に語った。

「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン1では、ニューヨーク市長となったウィルソン・フィスク／キングピン（ヴィンセント・ドノフリオ）が自警団を一斉に取り締まり、パニッシャー（ジョン・バーンサル）やソーズマン（トニー・ダルトン）らを檻に拘束。一方マットは、キングピンに立ち向かうため仲間を集めようとしていた。

こうした展開からジェシカの参戦は自然な流れに思えるが、アマナットは「（ジェシカは）必ずしもチームワークを好むタイプの人間ではない」と指摘。そのうえで「彼女が戻ってくる理由は、とても個人的な動機があるからです」と明かした。

さらに、ジェシカの登場は作品のトーンに変化を与える狙いもあるという。

「彼女はエッジさと軽快さをもたらしてくれます。『デアデビル』は非常にダークでドラマチックになりがちですが、ジェシカはそういったものを、とても楽しい方法でバサッと切り捨ててくれるんです。」

シーズン2全8話のうちジェシカが何話分に登場するかは不明だが、リッター「本領発揮でカムバックする」とのこと。「ファンの皆さんは興奮すると思いますよ。私もすごく楽しんでいるし、（撮影は）壮大です」と語っていた。

「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は、2026年3月にで配信予定。

